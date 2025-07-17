4歲童被大狗狂追！她質問飼主沒牽繩　竟被反嗆：為何不拴小孩？

▲飼主未牽繩遛狗遭質疑，反嗆小孩家長「這麼大的小孩不拴起來嗎？」（圖／翻攝抖音）

圖文／CTWANT

大陸上海一名孫姓女子日前帶4歲半的孩子到公園玩，此時1隻大狗突然朝她們衝過來，開始追逐她的孩子及另一位小孩，讓孩子們當場被嚇哭，孫女隨即質問狗主人「這麼大的狗不應該拴起來嗎？」對方竟回應「這麼大的小孩不拴起來嗎？」雙方因此發生爭執。

綜合陸媒報導，事情發生在7月9日，當時孫女帶著小孩到公園的草坪上玩，1隻未牽繩的大狗忽然跑過來，追著正在玩耍的孩子們，讓3個小孩被嚇得哇哇大哭、加速逃竄。

孫女說明，當時一對男女是在草坪的另一端遛2隻狗，其中1隻白色的大狗被孩子的嬉鬧聲吸引，開始追著孩子們跑，而家裡的長輩見狀，立刻拿起兒童平衡車上前驅趕，大狗才終於離開。

孫女表示，狗主人在整個過程中只是站在旁邊看，並沒有制止自家寵物的行為，因此她便質問對方「這麼大的狗不應該拴起來嗎？」怎料狗主人卻反問她「這麼大的小孩不拴起來嗎？」還強調是因為孩子「一直叫」，自家的狗才會被吸引過去。

消息曝光後，不少網友直言「這種人不是愛狗狗，是害狗狗」、「應該沒收他的傢伙，只圖自己快樂，不關心別人的感受」、「狗可能不咬人，但是養狗的可能咬人」。

孫女事後也報警處理，警方則找到狗主人，對其未替犬隻牽繩的行為進行開罰。

延伸閱讀

▸ 嚴重經痛10多年！正妹崩潰「打閉經針」停經 25歲就進入更年期

▸ 陸16歲妹機上分娩驚爆「驗出梅毒」！知情者吐經過 航空公司回應了

▸ 原始連結