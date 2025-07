伊拉克大型超市失火至少50死　多人屋頂求救畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

伊拉克瓦西特省首府庫特(Kut)一處大型超市16日晚間至17日凌晨失火,火舌吞噬5層樓高的建築,造成至少50人死亡,另有多人受傷。依據流傳的畫面,在熊熊大火燃燒的當下,多人在屋頂求救。

▲在熊熊大火燃燒的當下,多人在屋頂求救。(圖/翻攝X)

半島電視台引述伊拉克國家通訊社(INA)消息指出,火災發生原因尚待釐清。瓦西特省省長馬亞希(Mohammed al-Mayahi)透露,火災發生當下,部分家庭正在建築物內部用餐或是購物。

依據社群媒體流傳的影片,熊熊大火在夜裡不斷燃燒,消防人員努力控制火勢。其中一段畫面顯示,在火勢猛烈燃燒之際,屋頂上還有數人受困等待救援。

Zoom News稱,目前火勢已取得控制,50名死者之中大多是婦孺。

當局已宣布哀悼三天,針對這場火災啟動調查。瓦西特省省長馬亞希表示,會在48小時內公布初步調查結果,並稱「已對失火建物與商場的業主採取法律行動」。

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.



????: Social… pic.twitter.com/c5dZF9hukx