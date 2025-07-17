鄧佳華才入獄又挨告了！公審女友前追求者：像拉布布　他怒告2罪

▲鄧佳華上個月公開宣布自己的新女友簡簡。（翻攝自鄧佳華臉書）

圖文／鏡週刊

網紅「FBI帥哥」鄧佳華因為偷拍女生裙底，被判刑6個月又無力繳交罰金，本月10日已悄悄入獄。未料如今再傳，他因公開貼出女友「簡簡」過去的追求者照片，嗆對方「要酸要鬧麻煩照照鏡子」、「簡簡的選擇不是錯，是你的不甘心太醜」、「長得很像拉布布」，讓對方不忍了怒告鄧佳華2罪名。

鄧佳華2023年以手機偷拍女設計師裙底，被發現後報警提告，犯後他還以此拍攝搞笑影片，被認為沒有悔意，判刑6個月，得易科罰金，共18萬元；但他因為不想繼續工作，繳不出罰金，日前傳出他已於本月10日報到服刑。

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事實上，鄧佳華上個月才剛交到一名正妹女友「簡簡」，引發輿論熱議，他還時不時在臉書發文炫耀，說自己賺了多少錢、要買車買房給簡簡，給她過好日子。

▲鄧佳華上個月公開宣布自己交到正妹女友簡簡，多次高調發文放閃。（翻攝自鄧佳華臉書）

本月1日他發文表示，有簡簡的追求者因為追不到她，現在看到簡簡跟他在一起就開始酸言酸語、造謠中傷，「別人幸福輪不到你來審判，要酸要鬧麻煩照照鏡子，看清楚你自己有多可笑」，他強調自己要保護簡簡，「你沒贏怪不了任何人，簡簡的選擇不是錯，是你的不甘心太醜」。

▲鄧佳華發文嗆聲簡簡過去的追求者。（翻攝自鄧佳華臉書）

5日的貼文中提到：「之前追求簡簡的那個男生，不過是個做保險的普通上班族，月薪連我的一半都不到，別說幸福，連基本生活保障都給不了，我月入6萬才是真正配得上簡簡」。鄧佳華甚至還在限動貼出追求簡簡失敗男生的照片，要大家投票「鄧佳華帥多了」和「鄧佳華橫刀奪愛太厲害了」。

▲鄧佳華還說對方長得像拉布布。（翻攝自鄧佳華臉書）

根據《TVBS新聞網》報導，被貼照公審的男子不滿表示，去年10月認識簡簡，對方常要求支付高檔餐廳、逛街、出國等費用，自己前後共投入15萬，後來因金錢觀不合，今年3月沒再連絡，事後無意間得知有很多男生都有類似情況。男子表示，他本來不想公開這件事，但看到鄧佳華在網路上公審自己，做出不實指控，他忍無可忍，本月8日已赴警局報案，提告鄧佳華妨害名譽及違反《個人資料保護法》。



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