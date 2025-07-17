手機價格還在降！通訊行曝Q2「大跌冠軍」狠降25%：換機時間到

記者蘇晟彥／台北報導

隨著2025年Q2落幕，台灣手機市場再掀價格下修潮。根據全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信統計，本季單機降幅普遍落在7%至32%之間，降價力道持續不減；累計上市以來，各機型總降幅也呈現13%至39%不等。季降價金額冠軍由三星最新旗艦Galaxy S25 Edge（12GB/512GB）奪下，單季調降達10,410元；季降幅冠軍則由vivo V50（12GB/512GB）與realme 14並列，兩機型均下跌32%。觀察降價榜機型分布，中高階至旗艦機型仍為降價主力，僅vivo V50 Lite與realme 14為萬元以下平價機，反映市場均價拉高趨勢，傑昇通信也建議消費者趁價格落差擴大之際進場換機。

▼Galaxy S25 Edge成為Q2 降價冠軍。（圖／傑昇通訊提供）



2025年第二季降價榜單以vivo機型表現最為突出，共有五款產品進入前十五名，顯見其全方位產品佈局；緊接著為三星，拿下四席，兩大品牌主導第二季降價榜前五名。又以三星Galaxy S25 Edge（12GB/512GB）及（12GB/256GB）分居冠亞軍，單季價格分別下調10,410元與7,410元，令人意外的是，該機型才於2025年5月上市，短時間內就大幅修正售價；傑昇通信分析，一方面因受新機開賣初期定價策略偏高，加上品牌欲強化新機鋪貨效應，提前祭出價格調整策略以拓展市佔所致。

在第二季降價榜單中，原價20,990元的vivo V50（12GB/512GB）以32%的降幅勇奪季降幅冠軍，該機型定位於高性價比的中高階市場，以旗艦規格、較親民價位搶攻年輕族群；另一款realme 14則同樣有32%的降幅，從11,990元跌至8,190元，該款主打超值入門機種，目前亦為榜上售價最低的型號。傑昇通信指出，這類新品於開賣初期即與通路深度合作、拉低入手門檻，進一步增加消費者換機意願，且有助品牌於短期內快速衝銷量與提升市占。

再來是近期受到高度關注的摺疊手機，傑昇通信表示，三星Galaxy Z Fold6（12GB/1TB）自上市以來總計下調14,898元，遠高於同級旗艦，榮登累積總降價冠軍。此一現象顯示品牌策略重心從旗艦新機導向擴大摺疊機普及率，同時為新品Galaxy Z Fold7讓路而積極進行前代出清，值得注意的是，對於偏好穩定體驗、無新機迷思、且偏好S Pen操作與大螢幕的消費者而言，現階段入手前代旗艦機型，即可享受大幅價格紅利，加上通路現貨逐漸消化，可留意後續是否還有價格調整的空間。

此外，線上及實體通路配合促銷檔期推動庫存清理，帶動市場均價下滑幅度加速，最明顯的就是vivo V50 Lite（8GB/256GB）以累積39%的總降幅成為降價新冠王，與realme 14同樣定位於萬元以下市場，共同為榜單中僅有的平價代表，顯示即使消費者關注價格，但降價主力仍集中於中高階與旗艦機；觀察本次降價榜，受通膨壓力、匯率波動和國際關稅政策影響，市場需求回歸理性，顯示即使品牌大量推出新品、推升市場均價，傑昇通信坦言，通路方仍傾向以高階機型作為價格調整主力，以維持利潤與吸引換機族群回流。