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《黑白大廚》安成宰品牌大使首秀　三星看好摺疊市場：價格還有空間

記者蘇晟彥／台北報導

台灣三星 16日舉辦Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊機上市記者會，特別邀請《黑白大廚》安成宰來台擔任品牌大使，同時分享「透過這次合作，重新認識摺疊手機」並大讚三星堅持的職人精神跟自己相符。此外，三星也分享，這次Fold的接受度大增，從預購數字來看，Z Fold達到52%，儘管這次頂規價格出來讓不少消費者驚訝，但仍看好下半年台灣市場，認為在價格上還有成長空間。

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▼安成宰擔任本次Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊機品牌大使，16日特別來台分享心得。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列記者會-安成宰。（圖／記者周宸亘攝）


韓國名廚安成宰受邀擔任Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列品牌大使，首度跨足手機產業，安主廚表示：「非常榮幸能與三星合作，這讓我重新認識摺疊手機，它不只是科技產品，更是一項結合生活品味的創意工具。」活動現場，他以料理職人的觀點，細膩詮釋摺疊科技的品味與精神，並受邀專業點評以手機為概念發想的「摺疊開胃菜」。

他表示：「這道料理輕薄的外型、層次分明的內餡，如同三星摺疊手機在科技中融入藝術，精巧俐落中蘊含強大性能，也呼應我對料理的堅持－去蕪存菁、以最純粹的方式，留下值得品味的本質。」他也立刻拿出Galaxy Z Fold7，親自拍下餐點的細節畫面，並驚豔於2億畫素鏡頭所捕捉的色澤與立體感。

▼安成宰在台上分享「搜尋圈」功能。 （圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊系列記者會-安成宰。（圖／記者周宸亘攝）

對此，Galaxy Z Fold7｜Z Flip7在上週公佈後，就立即吸引消費者青睞，台灣三星電子行動通訊事業部陳啓蒙在會後接受媒體聯訪表示，在預購量方面，過去Z系列銷售比重，Z Fold6：Z Flip6約為3：7，而目前預購期間觀察Fold比重佔52%以上。

但過去「性別分明」，男性消費者偏愛大折（Z Fold系列）、女性則偏好小折（Z Flip系列），但這次預購觀察，Z Fold7女性比重提升至4成；而Z系列過往約較S系列高出4%-5%。Z系列轉換率目前為近15%，期望往目標20%邁進。最後，他表示，台灣下半年智慧型手機市場，三星預估整體銷售量約略持平，然而在消費結構可能改變狀況下，預估600美元以上價格帶仍有成長機會，進而使整體市場達銷售額8%-10%成長。

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