三星Galaxy Z摺疊系列、Watch 8系列售價公開　同步全球上市

記者蘇晟彥／台北報導

Galaxy Unpacked 2025 正式揭曉Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7全新摺疊機系列，全球確定在 25日正式上市，但台灣市場的售價、時間尚未公布。對此，台灣三星 10日閃電公布售價，Galaxy Z Fold7 頂規16GB+1TB售價 75,900元；Galaxy Z Flip7 頂規12GB+512GB售價39,900元，將從即日起開始預購，與全球同步在25日上市。

▼Galaxy Z系列摺疊機售價公開。（圖／記者蘇晟彥攝）

今年主打「迄今最輕薄」， Z Fold7展開機身厚度為 4.2mm，摺疊厚度為 8.9mm，較前代厚度減少 28%，重量為 215 克；Z Flip7 展開機身厚度為 6.5mm，摺疊厚度為 13.7mm，重量 188 克，分別推出3+1色（網路商城限定色），同時搭載三星最自豪的AI系列，將打造全新行動體驗，但整體來說，這一代僅在輕薄度上減輕，規格、性能上僅有略微提升，並沒有革命性的突破。

對此，台灣三星 10日公布，雙機在台灣即日起開放預購，並與全球同步在25日正式上市，Galaxy Z Fold7 提供3+1色（山嵐綠為三星商城獨家色），售價分別為12GB+256GB 62,900元、12GB+512GB 66,900元及 16GB+1TB 75,900元；Galaxy Z Flip7 同樣提供3+1色（山嵐綠為三星商城獨家色）售價分別為12GB+256GB 35,900元 和 12GB+512GB 39,900元。此外，於全台指定通路預購Galaxy Z Fold7／Z Flip7旗艦摺疊256GB版本，享容量升級至512GB版本。

此外，官方也推出「三星智慧館獨家－追星禮遇50%舊換新旗艦升級方案」

．活動時間：7月22日至9月30日止。

．活動內容：於三星智慧館預購／購買Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊，並於指定日期前成功投保【Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險（分期交付型）】，除最高享首4個月保費優惠外，再享【追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】。用戶可於Galaxy Z Fold7｜Z Flip7旗艦摺疊上市後的第13個月起，至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代Z系列旗艦手機，並可以原機之50%費用折抵新機。

在Galaxy Watch8｜Watch8 Classic以及新版Galaxy Watch Ultra部份，也同樣即日起開放預購，25日正式上市，售價分別為

Galaxy Watch Ultra：21,990 元（LTE）／鈦夜藍、鈦霧灰、鈦雲白及鈦光銀

Galaxy Watch8 Classic：18,990元（LTE）、16,990元（BT）／曜石黑、雲朵白

Galaxy Watch8（44mm）：14,990元（LTE）、12,990元（BT）／星石灰、冰川銀

Galaxy Watch8（40mm）：13,990元（LTE）、11,990元（BT）／星石灰、冰川銀

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