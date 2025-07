海灘活春宮！驚見「裸男瘋狂自慰6小時」　美法官下令緊急關閉

▲「丹尼布萊恩公園」成為活春宮熱點,讓附近居民備受困擾。(圖/翻攝seattle.gov)



記者吳美依/綜合報導

美國西雅圖「丹尼布萊恩公園」(Denny Blaine Park)的海灘是熱門遊玩景點,本周卻被法官下令緊急關閉,因為這裡已經淪為活春宮熱點,讓附近居民不堪其擾。

當地高等法院法官山謬·鍾(Samuel Chung,音譯)發布初步禁制令指出,「丹尼布萊恩公園」持續發生的性行為與裸體行為已經構成「公害」,下令關閉海灘,並要求市府2周內處理這些不當行為。

《每日郵報》報導,這座濱海公園50年來都是知名的天體聖地,尤其受到多元性別(LGBTQ)社群歡迎,但當局並未特別指定此地開放裸體。

此外,近年公園內的「激進性行為」也日益惡化,附近居民因此組成「Denny Blaine Park for All」加以對抗,並在訴諸一切手段要求市府介入處理之後,決定提起訴訟。

Being nude in public is legal in Seattle, but a judge wants the city to put a stop to it at Denny Blaine Park, a historically nude beach. The judge gave the city 2 weeks to come up with a plan. I asked the Mayor about it today. Story: https://t.co/v44DptwqG7 @komonews pic.twitter.com/DUQAJUcyV2