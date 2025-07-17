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海灘活春宮！驚見「裸男瘋狂自慰6小時」　美法官下令緊急關閉

▲▼「丹尼布萊恩公園」Denny Blaine Park。（圖／翻攝seattle.gov）

▲「丹尼布萊恩公園」成為活春宮熱點，讓附近居民備受困擾。（圖／翻攝seattle.gov）

記者吳美依／綜合報導

美國西雅圖「丹尼布萊恩公園」（Denny Blaine Park）的海灘是熱門遊玩景點，本周卻被法官下令緊急關閉，因為這裡已經淪為活春宮熱點，讓附近居民不堪其擾。

當地高等法院法官山謬·鍾（Samuel Chung，音譯）發布初步禁制令指出，「丹尼布萊恩公園」持續發生的性行為與裸體行為已經構成「公害」，下令關閉海灘，並要求市府2周內處理這些不當行為。

《每日郵報》報導，這座濱海公園50年來都是知名的天體聖地，尤其受到多元性別（LGBTQ）社群歡迎，但當局並未特別指定此地開放裸體。

此外，近年公園內的「激進性行為」也日益惡化，附近居民因此組成「Denny Blaine Park for All」加以對抗，並在訴諸一切手段要求市府介入處理之後，決定提起訴訟。

該組織撰寫公開信，詳細描述一些令人不安的細節，包括一名男子在發表性侵犯言論時，對著另一名女性居民暴露身體，還有一名裸男坐在汽車引擎蓋上自慰超過6小時。今年3月，這裡甚至在1周內發生4起公然自慰事件。

針對訴訟，該組織提出多段影片做為證據。發言人凱勒（Lee Keller）表示，附近社區長期遭受非法入侵、不雅暴露與惡意行為困擾，「這些不當性行為、猥褻活動、自慰與公眾性愛必須停止。」

不過，天體組織「Friends of Denny Blaine」表示，「每年有數以千計的西雅圖居民在海灘上從事裸體活動，絕大多數都是友善、合法且正面的」，強調在公共場所自慰與性騷擾等犯罪行為，與天體主義不能混為一談，堅稱他們持續與當局、居民及警方合作，處理相關問題。

目前尚不清楚市政府計畫如何應對，但市長哈羅爾（Bruce Harrell）15日回應，「我們意識到這座公園的歷史意義，也明確表示一些不可接受與猥褻的行為，在任何公園都沒有容身之地」，將與檢方一起討論如何處理問題。

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