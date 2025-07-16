　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台電新營區處搶修進度破99.9%　今晚10時前台南全面恢復民生用電

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成台南多處電桿傾倒與設備毀損，台電新營區營業處自災後緊急啟動跨區支援機制，集結全台超過千名工程人員連日投入復電作業，據台電16日晚上8時統計，受災累計停電戶數達194790戶，目前已復電194686戶，尚有約104戶待修復，預估晚上10時前將全面完成民生用電恢復。

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

新營區處黃啟通處長指出，搶修工作已連續進行11日，工程人員日夜無休、高強度作業，過程中需面對惡劣環境與重複性施工，體能與耐力皆受嚴苛考驗。為此，台電已嚴格要求工安措施與分區排程，確保「速度與安全並進」。

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

台電說明，目前仍未來電的用戶，多為地處偏遠或環境不利如魚塭周邊道路泥濘鬆軟，導致搶修車輛無法進入，或屬自備電桿倒塌、房屋毀損等個案。台電將持續與用戶協調修復進度，視現場情況機動派員處理。

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

針對民眾最關心的復電安全問題，台電也呼籲，若家中仍未恢復供電，應檢查是否因自備設備損壞，並請合格承裝業者協助修復；曾浸水或結構受損的屋宅，應確認乾燥無虞、總電源安全後再使用，勿自行操作電器設備，以免引發危險。

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

如有發現掉落電線、傾斜電桿等狀況，應立即通報台電處理，亦可透過「台灣電力APP」或撥打1911客服專線通報未復電情形，台電將派員立即處理，確保家戶用電無虞。

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
羊肉爐變「都更孤島」被封先知　起造人：別在地主傷口灑鹽
準薇帕大環流將轉彎路徑南修　2天逼近「紫爆豪大雨」炸半個台灣
國道一號4車追撞　現場撞擊畫面曝光
火辣空姐脫了「上空趴桌」！街頭屁股蛋見客　羞認：沒做防護
台電發聲明　狠嗆電力產業工會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後防疫與醫療不中斷　衛生局全線啟動守護市民健康

台電新營區處搶修進度破99.9%　今晚10時前台南全面恢復民生用電

英國EBC金融捐10000美元　挺台南災後重建

胖胖進瘦瘦出！保六總隊啟動減脂挑戰　總隊長領軍衝刺拚健康

新北30億打造AI教育城　侯友宜：強化競爭力與數位品德

世界蛇日響應保育　新北農田記錄5種原生蛇類

新北動保勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

拉拉山水蜜桃產量增兩成　張善政邀市民支持在地農產

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

災後防疫與醫療不中斷　衛生局全線啟動守護市民健康

台電新營區處搶修進度破99.9%　今晚10時前台南全面恢復民生用電

英國EBC金融捐10000美元　挺台南災後重建

胖胖進瘦瘦出！保六總隊啟動減脂挑戰　總隊長領軍衝刺拚健康

新北30億打造AI教育城　侯友宜：強化競爭力與數位品德

世界蛇日響應保育　新北農田記錄5種原生蛇類

新北動保勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

拉拉山水蜜桃產量增兩成　張善政邀市民支持在地農產

睽違386天奪MVP！蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

女學生被逼抽血「還在講幹話」！律師怒轟教授劉錦璋：請立刻道歉

松山機場進行反空機降　海軍陸戰隊攜帶肩射刺針飛彈

哭著也要唱台日女聲實境出發　《木曜》推手孵《走唱計劃白皮書》

陳俊秀3安3打點奪單場MVP　兄弟7比4擊退樂天止敗

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

史努比復古首飾卡哇伊　簡單擦拭保仿舊質感

簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」

準薇帕大環流將轉彎路徑南修　2天逼近「紫爆豪大雨」炸半個台灣

客委會打造新品牌「Ha-Food」　攜手米其林餐廳詮釋創新客家菜

【天價一碗麵】台中男不甩演習騎車買午餐！最高可罰15萬

地方熱門新聞

桃園道路有簡體字！市府：是省道

涉資安風險！林世賢爆料縣府用DeepSeek寫稿　行政處急澄清

涉台鹽綠能案收押逾8個月前董座陳啓昱求交保合議庭另裁定

國軍漢光第41號演習實戰演練　強化國防戰力

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

內政部替代役與警專生投入嘉義救災

嬤停電點燭亡傳消防員要家屬拿海報拍照？南消澄清無強迫情事

屏東7/16下午防空演習　人車管制半小時

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

新任桃園市觀旅局長　由經發局副局長陳靜芳接任

14米巨大阿特7/16正式開展 打卡消費即可換LINE貼圖

台南子弟挺身救災！10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃培訓200人強化品質競爭力

更多熱門

相關新聞

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

台南「台灣電力產業工會」16日砲轟，基層員工為了颱風災害搶修、超時工作，還被要求吃飯擺拍，卻被政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。對此，同一名稱的台灣電力產業工會發出4點聲明，指早前發出聲明的是台南市「區域性」工會，僅是少數人員，不足以代表多數，企圖混淆視聽，其心可議。

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

台電員工不忍了！　轟賴政府：拼命工作不是為了「撥補千億」大內宣

台電嘉義工安意外爆「個人防具未確實使用」　勞動部最重可罰30萬

台電嘉義工安意外爆「個人防具未確實使用」　勞動部最重可罰30萬

台南子弟挺身救災！10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

台南子弟挺身救災！10天清淤聽一句「辛苦了」全值得

關鍵字：

台電新營區處搶修台南民生用電

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

鳳梨遭逮歹徒開連開多槍「本人狀況曝光」

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面