台電新營區處搶修進度破99.9%　今晚10時前台南全面恢復民生用電

▲台電新營區處動員逾千人搶修電力系統，力拚災後全面復電。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成台南多處電桿傾倒與設備毀損，台電新營區營業處自災後緊急啟動跨區支援機制，集結全台超過千名工程人員連日投入復電作業，據台電16日晚上8時統計，受災累計停電戶數達194790戶，目前已復電194686戶，尚有約104戶待修復，預估晚上10時前將全面完成民生用電恢復。

新營區處黃啟通處長指出，搶修工作已連續進行11日，工程人員日夜無休、高強度作業，過程中需面對惡劣環境與重複性施工，體能與耐力皆受嚴苛考驗。為此，台電已嚴格要求工安措施與分區排程，確保「速度與安全並進」。

台電說明，目前仍未來電的用戶，多為地處偏遠或環境不利如魚塭周邊道路泥濘鬆軟，導致搶修車輛無法進入，或屬自備電桿倒塌、房屋毀損等個案。台電將持續與用戶協調修復進度，視現場情況機動派員處理。

針對民眾最關心的復電安全問題，台電也呼籲，若家中仍未恢復供電，應檢查是否因自備設備損壞，並請合格承裝業者協助修復；曾浸水或結構受損的屋宅，應確認乾燥無虞、總電源安全後再使用，勿自行操作電器設備，以免引發危險。

如有發現掉落電線、傾斜電桿等狀況，應立即通報台電處理，亦可透過「台灣電力APP」或撥打1911客服專線通報未復電情形，台電將派員立即處理，確保家戶用電無虞。