金門漁船「送貨」到大陸！偷藏第四級毒品原料　船長下場曝

▲金門海巡隊查獲一艘自用小船「送貨」到大陸，遭海巡隊攔檢，當場逮捕5人走私團 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

金門海巡隊去年7月透過金門塔山海域雷達監控時，查獲一艘金門漁船前往大陸走私，當場逮捕5人，全案移送金門地檢署偵辦。後續在貨物裡查獲第四級毒品先驅原料麻黃鹼，金門地院審理後，船長陳男陳冠廷因運毒被判處有期徒刑5年8個月，此外，船舶未經許可航行至大陸地區，共涉及12罪，合計應執行有期徒刑2年9個月，得易科罰金。

金門海巡隊去年7月5日凌晨0時左右，在水頭塔山電廠外海雷達監控時，查扣到一艘「順風99號」漁船疑似欲大陸走私電子用品、化學藥品、名牌鞋子、保養化妝品、木頭、茶葉、黃魚、各式各樣酒品等，當場逮捕船長陳男及4名船員。





▲▼一艘小漁船坐滿5人準備「送貨」到大陸。（圖／記者林名揚翻攝）

消息人士透露，該船因有前科，因此被海巡隊列管為「注檢船舶」，5人深夜一出海，雷達上就顯示該船行徑可疑，海巡隊發現後則立刻調派線上巡防艇前往登檢。

果不其然船上堆滿了名牌球鞋、3C電子產品、化學藥品、各類名酒、化妝保養品、茶葉等物品，疑似為對岸人士下單訂的貨，企圖闖關走私「送貨」，但沒想到卻事跡敗露。

全案移送金門地檢署偵辦，並在貨物裡查獲第四級毒品先驅原料麻黃鹼，金門地院審理後，船長陳男陳冠廷因運輸第四級毒品罪被判處有期徒刑5年8個月。此外，船舶未經許可航行至大陸地區，共涉及12罪，合計應執行有期徒刑2年9個月。