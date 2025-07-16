金門「14米巨大阿特」7/16正式開展　打卡消費即可換LINE貼圖

▲14米巨大阿特7/16正式開展，打卡消費即可換LINE貼圖 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣政府於7月16日下午2時30分，在金湖新市公園正式揭幕14米高的巨型阿特氣偶，吸引大批親子家庭到場參與。這座金門史上最大型的觀光IP裝置藝術，成為暑假期間親子旅遊及社群拍照的熱門地標。

活動由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，並與金湖鎮長陳文顧及多位小朋友共同拉起氣偶。隨著阿特緩緩升起，現場氣氛熱烈，小朋友驚喜連連，家長們紛紛拍照留念。金門縣政府表示，巨型阿特將展演至9月中旬，並推出多項打卡活動，凡於金湖鎮商家消費並拍照打卡，即可兌換限量LINE貼圖。

今年金門親子嘉年華串聯全島，推出一系列精采活動，包括「金門親子體驗遊」、「海島生活節」、「金湖海灘花蛤季」、「APP尋找風獅爺」等，涵蓋文化、音樂、美食及運動等多元主題。阿特也將不定時現身各活動現場，與大小朋友互動合影，完成打卡任務即可獲得限量好禮。

其中，「親子體驗遊打卡送好禮」活動結合超過70種在地特色遊程，民眾只需前往合作店家體驗並拍照，至「新市256」活動服務台完成打卡及滿意度調查，即可領取限量阿特主題紀念品。觀光處提醒，每人限領一次，數量有限，請民眾把握機會。

金門縣政府呼籲全台親子家庭利用暑假時光，來金門參加親子嘉年華，留下珍貴的家庭回憶。活動詳情可至「2025金門親子嘉年華」官網及相關社群平台查詢。