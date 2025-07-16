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快訊／台南鐵牛車翻覆　駕駛頭部遭壓、肢體扭曲慘死！

▲台南東山區16日上午發生鐵牛車翻覆事故，車體壓住駕駛頭部，消防趕抵搶救仍傷重不治。（民眾提供，下同）

▲台南東山區發生鐵牛車翻覆事故，車體壓住駕駛頭部，消防趕抵搶救仍傷重不治。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南東山區16日上午發生一起致命翻車事故，一輛鐵牛車行經南104線崩嵌橋時疑似失控翻覆，車體壓住53歲劉姓駕駛頭部，造成肢體扭曲、當場失去無生命徵象，消防人員到場破壞車體搶救劉男脫困，但劉已明顯死亡，全案交由白河分局警方調查釐清肇因中。

▲台南東山區16日上午發生鐵牛車翻覆事故，車體壓住駕駛頭部，消防趕抵搶救仍傷重不治。（民眾提供，下同）

台南市消防局表示，東原消防分隊於16日上午10時55分接獲通報，指稱東山區南104線有鐵牛車翻覆事故，消防分隊立即派遣小組趕往搶救。由盧文智帶隊，率隊員王振宇、賴哲璋、蔡峰昌及役男李峻豪出勤，於上午11時8分抵達現場。

▲台南東山區16日上午發生鐵牛車翻覆事故，車體壓住駕駛頭部，消防趕抵搶救仍傷重不治。（民眾提供，下同）

消防人員指出，到場時見車體翻覆，整輛鐵牛車壓住53歲劉男頭部，劉男OHCA失去生命跡象，消防人員馬上使用破壞器材進行脫困搶救作業，經搶救脫困後再度檢查，發現劉男已明顯死亡，現場交由轄區白河分局警方處理。

據了解，事故現場路段為鄉間小橋，鐵牛車當時正載運一台山貓車行駛經過，疑因重心不穩或道路濕滑導致翻覆，詳細肇因仍待調查檢警進一步釐清。

▲台南東山區16日上午發生鐵牛車翻覆事故，車體壓住駕駛頭部，消防趕抵搶救仍傷重不治。（民眾提供，下同）

警方提醒，農用車輛如鐵牛車雖常見於偏鄉作業，但上路時應特別注意載重、固定與路況安全，避免重心偏移發生憾事。

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