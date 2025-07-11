酒後被狗吠拿棍猛K！飼主救愛犬「猛坐胸腹」壓死他　判刑8年半

▲鄭男壓坐蔡男胸背部，導致蔡男呼吸受阻窒息送醫不治，台南地院審理後，依傷害致死罪判處鄭姓男子有期徒刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區2023年12日19日發生一起鄰里衝突，60歲蔡姓男子疑酒後不滿鄰居的狗對他狂吠，持棍毆打狗兒，66歲鄭姓飼主見狀上前制止，雙方爆發肢體衝突，過程中蔡男跌倒在地，鄭男竟壓坐其胸背部，導致蔡男呼吸受阻窒息送醫不治，台南地院審理後，依傷害致死罪判鄭有期徒刑8年6月，全案可上訴。

根據判決資料指出，2023年12月19日凌晨0時15分左右，蔡男酒後搭乘計程車返家，行經台南市安南區長溪路2段住處時，疑因不滿鄰居飼犬吠叫，情緒失控持棍打狗，鄭姓飼主見狀上前制止，兩人即爆發爭執並演變為扭打。

當時蔡男在衝突中跌倒在地，鄭男竟以臀部壓坐在其胸背部，並持鋸柄毆打蔡男臉部，造成頭皮、額頭、鼻樑、右眼尾及手腳多處擦挫傷。鄭男事後於凌晨0時40分自行前往長安派出所報案，表示鄰居倒在門前，警方趕抵現場時發現蔡男已無生命跡象，送往安南醫院急救仍宣告不治。

檢警相驗認定，蔡男死因為打鬥過程中遭壓胸導致呼吸受阻窒息死亡。台南地院審理後指出，鄭男事後坦承犯行，具自首情節，依《刑法》第62條減輕其刑，但未符第59條酌減條件，最終考量檢、辯雙方量刑意見，量處有期徒刑8年6月。本案可上訴。