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陸26歲男「連打3天網咖」暴斃！死在包廂裡面　業者被判賠164萬

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲大陸26歲的雷姓男子到網咖打遊戲，一連玩了3天，最終不幸暴斃。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

上海閔行區患有糖尿病的26歲雷姓男子，日前到網咖打通宵，期間卻突發身體不適，最終搶救不及身亡。雷男的父母認為網咖未盡安全保障義務，於是將業者告上法院，近日法官判決出爐，業者需要負擔40萬元（人民幣，下同，約新台幣164萬元）。

綜合陸媒報導，案件發當晚，雷男在網咖連續上網多時，待在店裡的時間超過3天，期間4度出現身體不適的情況，但仍選擇繼續停留。根據網咖方面說法，員工曾4次上前勸雷男返家休息，卻都遭到拒絕。網咖業者認為，雷男未按時注射胰島素，卻自行進食並長時間久坐，是猝死的直接誘因，與場所本身並無直接因果關係。

雷男父母則主張，網咖員工雖發現兒子身體異常，但僅口頭勸導、未採取更強制手段，亦未即時通知家屬或醫療單位，導致錯失黃金搶救時機。此外，該網咖涉嫌夜間營業時間超標，存在管理疏失，應對悲劇負擔部分責任，進而提出近百萬元（約新台幣411萬元）的損害賠償請求。

法院審酌後認為，作為完全民事行為能力人，雷男應對自身健康有合理認知與判斷，未妥善控制病情、忽視身體警訊，是導致雷男死亡的主因。不過，網咖作為營業場所，未妥善履行安全管理與緊急處置義務，仍有一定過失，綜合責任比例，判決由網咖負擔20％賠償責任。

最終，法院裁定網咖須賠償原告雷父母近40萬元（約新台幣164萬元）。對此，法律界人士提醒，營業單位應強化突發狀況處理機制，而個人亦須自負健康風險，做好病情管理，以免釀成憾事。

 
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