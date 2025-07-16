中美航空貿易回暖　同一天！波音「罕見」向陸交付3架737 MAX

▲波音737 MAX客機。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國最大商用客機製造商波音公司(Boeing）於13日向中國交付三架737-8 MAX客機，被外媒形容「實屬罕見」，顯示中美航空貿易交流漸漸回溫。根據航空飛行集團與飛行雷達網站數據分析，本月波音對中國的飛機交付量至少已達5架，自6月初恢復交付以來，累計已達13架。

綜合《陸媒》引述外媒消息，波音公司於13日向中國航空公司交付三架737-8 MAX客機，分別由廈門航空、上海航空與山東航空接收。三架飛機於西雅圖時間當日上午8點45分起，在一小時內陸續起飛，前往中國途中依例先在夏威夷進行中途停留。

《彭博社》報導指出，「在同一天交付三架客機實屬罕見。」根據航空飛行集團與飛行雷達網站數據分析，本月波音對中國的飛機交付量至少已達5架，自6月初恢復交付以來，累計已達13架。

此外，中國南方航空與中國東方航空的貨運部門於7月初分別接收一架787-9寬體客機與一架777貨機。近幾週，另有兩架737 MAX飛機從美國飛抵舟山的波音工廠，準備進一步交付中國航空公司。

根據波音7月8日發布的報告，今年第二季共交付150架商用飛機，年初至今累計交付達280架。波音在6月公布的《未來20年商用客機市場預測》中指出，至2044年全球將有約4.36萬架新飛機交付，雖較去年預測的43975架略有下調，仍顯示穩健成長趨勢。

與波音不同，空中巴士公司則上調預測2%，估未來20年全球需求達43420架，並認為航空業將能平穩應對當前的地緣政治與貿易壓力。

根據波音的交付計畫，未來20年內將交付近33300架單通道客機、7800架寬體客機、955架貨機與1545架支線飛機。其中，單通道機型將占總交付量的八成以上，並預計51%的新機需求來自市場增長，其餘為汰舊換新。

回顧2019年3月10日，衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機在從首都起飛後不久墜毁，機上來自30多個國家的157名旅客和機組人員全部遇難。當時已經是5個月內發生的第二宗涉及737 MAX 8飛機的致命事故

中國民用航空總署考慮飛安則發出《關於暫停波音737-8飛機商業執行的通知》，成為全球首個下令禁飛波音737 MAX的政府監管機關，並且一度中止接收該型號飛機。隨著美歐監管機構相繼解除飛行禁令，以及波音提升安全性設計，中國民航局於2023年底開始重啟該機型的商業運營，並於2024年初逐步恢復交付。

航空業界普遍認為，波音在中國市場的回歸，有助其提升全球交付表現，同時標誌中美航空產業合作漸漸回暖的重要信號。