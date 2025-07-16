兩岸青少年「以球會友」　體驗福州「夜經濟」與傳統文化之美

▲ 兩岸共約110名兩岸青年一起切磋手球運動。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導第13屆海峽青年體匯高新，躍動同心-首屆海峽兩岸（福州）體育學術交流暨第三屆「手望夢想」兩岸青少年手球夏令營，昨15日在福州高新區正式啟動。共約110名兩岸青年參加開幕式，並進行手球比賽，以球會友，在友誼比賽中互相學習交流。

第13屆海峽青年薈·「體」匯高新，躍動同心-首屆海峽兩岸（福州）體育學術交流暨第三屆「手望夢想」兩岸青少年夏令營昨15日在福州高新區啓動。兩岸約110名青年參加開幕式，其中台灣青年49名，首次來大陸的有32人。

開幕式中，福州市與台灣手球界的代表互贈感謝狀，相互感謝數年來相互交流、共同推廣手球運動的不懈努力。台灣手球界人士表示，將以此次活動為契機，推動兩岸手球俱樂部互訪、青少年球員聯合訓練，甚至共同組建隊伍參與國際賽事

台灣手球界人士也指出，「因為我們相信，團結起來的力量，才能讓手球走得更遠。希望兩岸的青年球員們在賽場上全力以赴，在交流中真心相待。讓我們以手球為媒，把今天的情誼延續下去，一起為手球運動的明天、為兩岸青年的共同成長加油！」

▲台灣青少年女子手球隊(黃衣)，與福州金沙中學女子手球隊交流。（圖／翻攝 中新網）

開球儀式在兩岸嘉賓共同見證之下，台灣來的男女兩支手球隊，分別與福州七中隊和金沙中學隊舉行交流友誼賽，在熱烈刺激的氣氛中，兩岸球員以球會友，不計勝負，互相切磋交流球技。來自台灣青少年女子手球隊(黃衣)，與福州金沙中學女子手球隊表現引人關注。

據了解，此次活動聚齊兩岸高校師生、體育界專家學者，以及各團隊的青年朋友。除了賽事和學術交流，主辦方安排台灣青年參訪福州高新區「兩岸社區交流服務中心」，由在地台籍教師分享在閩發展、創業與生活經驗，並介紹當地對台青提供的創新創業資源。隨後，參訪團也走訪「賽創未來」等高新技術企業。

活動期間，台灣青年在陸方學生陪同下，夜遊閩江、漫步三坊七巷，體驗福州夜色經濟與傳統文化；也造訪煙台山景區，感受傳統與現代交融之美。

兩岸手球界代表也藉此交流平台達成共識，擬推進一系列短期與中長期合作目標。短期包括舉辦體育科學研討、共同進行手球技術與文獻研究；中長期則將建構福州成為兩岸體育青年交流基地、成立兩岸手球交流聯盟，並促成台灣高校或協會與地方教育及體育主管部門建立合作機制。福州高新區也將深化兩岸體育交流，奠定更堅實基礎。

▼ 活動現場花絮。（圖／ 翻攝福州高新區）