堅信中籤新股非詐騙！台中醫捧2200萬家中面交　真相讓他崩潰

▲台中一名醫師堅信中籤新股，絕非詐騙，備妥2200萬元後信心大崩潰。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名65歲黃姓醫師誤信臉書的股票投資群組，被誘騙匯出3百萬儲值金，後來又準備繳交2千2百萬元中籤認購款，黃男自信滿滿，堅稱不是遇到詐騙，不聽家人和警方規勸，不但堅持在家面交，更不願拿假鈔充數，行李箱裝滿綠油油現金，直到現身收款的「專員」坦承是車手，他最後一道的信心防線瞬間瓦解。

黃男在Facebook上加入「學無止盡」股票投資群組後，每天醉心研究，看見群友頻頻分享股市分析和獲利心得，不知不覺深陷其中，群組專員宣稱能幫忙牽線大戶，每天操作短線當沖快速賺錢，他信以為真，儲值300萬作為保證金，幾天後，接到專員來電通知「中籤74張新募股」，必須於限期內繳納2千2百萬元認購款，否則會違約交割、信用破產。

黃男以為要發財了，開心的將此事透露給家人知道，但家人聞訊感覺不對勁，向台中市警察局春社派出所報警，他始終不相信遭到詐騙，還備妥2千2百萬現鈔，堅持在家面交。

黃男對於埋伏在屋內的員警不以為然，直到前來取款的42歲簡姓女車手現身，員警從簡女身上查扣手機、假收據等證物，黃男信心大崩潰，只能懊悔接受已被騙300萬的事實。全案將簡女依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。