小三傳大熱狗貼圖給人夫　正宮見「粉色對話」氣炸

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女網友小美（化名）發生婚外情，小美不僅傳送帶有性暗示的大熱狗貼圖給丈夫，兩人還互稱寶貝、問候三餐，明顯已經侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償40萬元。雖然小美矢口否認與阿強有不正當交往，但並未獲得台北地院簡易庭法官採信，日前被判應賠償人妻25萬元較為適當。

▲小美聲稱不知道阿強已婚，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強和小美最晚應該是在去年7月發展出不正當男女關係，兩人不僅密切互傳曖昧訊息、單獨出遊見面，甚至多次發生性行為，小美還曾傳送大熱狗貼圖給阿強，並提到「今天粉色系到底」、「晚餐吃啥」，阿強也明確回覆「等老婆買」，可見小美明顯是知道阿強已婚的身分。

人妻控訴，小美在知道阿強是有婦之夫後，依舊繼續傳送「請求收留、帶我回家」等曖昧訊息，種種行為已經侵害到她的配偶權，因而決定提告求償40萬元。

小美則辯稱，她是透過手機交友軟體認識阿強，是阿強主動搭訕的，起初並不知道阿強已婚，後來知道了，她就鮮少與阿強聯繫；至於那些對話紀錄，都是人妻擅自侵入且長期監看阿強的電腦、平板所取得，屬於違法取證，應當不具備證據能力。

台北地院簡易庭法官認為，經查，對話紀錄是從阿強與家人共用的平板中取得，人妻並無使用強暴脅迫等方式取證，該證據應當具有據證能力。

此外，法官表示，人妻有拿出錄音檔、性影像、對話紀錄截圖及錄影為證，面對這些證據，小美都沒有提出爭執，可見人妻的主張為真，加上小美和阿強曾在對話過程中聊到許多性話題，包含討論穿不穿內褲、性愛感受等等，兩人的互動確實已經踰矩並侵害到人妻的配偶權，最終判小美應賠償人妻25萬元較為適當，全案仍可上訴。