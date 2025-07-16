苗栗「有臂而來」捐血送烤雞　富邦、在地企業集資號召捐血

▲苗栗市「有臂而來」捐血活動，捐血者獲贈1焦熱騰騰的烤全雞，別開生面，吸引大批民眾排隊。（圖／苗栗市公所提供，下同）

記者楊永盛∕苗栗報導

竹苗區捐血中心庫存在7 天安全血量盤旋，苗栗捐血站在富邦慈善基金會、縣府、縣議會、市公所和在地企業支持下，今（16日）天舉行「有臂而來」捐血活動，捐血者獲贈1隻熱騰騰的烤全雞，限量300隻，一早吸引大批民眾排隊等候挽袖捐血，既助人又為自己補充優質蛋白質，更有別一般捐血活動致贈泡麵碗、衛生紙、收納袋、酒精噴霧瓶鑰匙圈、手機支架、購物袋等生活用品。

新竹捐血中心指出，受到丹娜絲颱風上侵台，造成中南部災情嚴重，適逢暑假期間、學生捐血空窗期，竹苗區平均庫存在7天安全量盤旋，近日達成率不到9成，呼籲民眾踴躍捐血，尤其較短缺是A型和O型血。

今天在苗栗捐血站的捐血活動由富邦慈善基金會、富邦銀行主辦，縣政府、縣議會和苗栗市公所協辦，在地企業金樹營造股份有限公司、綠川工程顧問有限股份公司贊助經費；男性捐血500CC、女性捐血250CC，就能獲贈1隻烤全雞。

8點活動開始之前，烤雞業者準備5組烤爐，活力全開烤雞，香噴噴味道飄散空氣中，一早就吸引熱情民眾排隊等候，考量烤爐數量、今天上午限量150隻，剩下150隻發送家樂福烤雞兌換券。