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學生被逼抽血！教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版：緊張嗎

▲▼台師大體育室鞠躬道歉，台師大學運動與休閒學院院長王鶴森(白)，台師大學體育室主任李佳融(灰)。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲台師大體育室鞠躬道歉。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若不聽從，學生就無法拿到學分。然而時間過去半年，台師大卻沒有積極處理、道歉，因此就有學生在Threads上提及此事，豈料，劉姓老師卻說「整個師大都要跟你道歉嗎？」此話也引起網友不滿，許多人都湧入他的社群平台洗版。

立委陳培瑜去年年底爆料，台師大女足的教練要求學生配合研究，需要連續14天抽血、有時甚至一天抽3次，時間從上午5點一路到晚上9點。若是學生不從，會被以「扣4年32學分」威脅，補貼費用也以「球隊經費」的名目被回收，引起極大討論。

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▲▼台師大,劉師。（圖／翻攝自Threads）

▲劉師留言，「整個師大都要跟你到見嗎？」（圖／翻攝自Threads）

由於台師大在這半年時間都沒有道歉，因此其中一名當事人在Threads上轉發議員貼文，並寫道「半年了，師大沒有道歉。」結果劉姓老師卻在底下留言，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

此話一出，引起大票網友不滿，紛紛在劉姓老師的社群平台上留言洗版，「看您的IG發現您也是有小孩的人耶，果然，不是自己的小孩不會心疼是嗎？公然挑釁的動作，半點為人師表該有的態度都沒有」、「為人師表發言前請三思」、「看到這樣的老師，就可以知道女足學生在師大有多弱勢」、「看到這麼多人嗆你我就放心了，你就繼續愛出頭啊，真覺得自己很猛」、「為人師表，帶頭欺負學生，厲害了」、「不知道您現在緊張嗎？準備道歉了嗎」。對此，劉姓老師目前都尚未回應。

針對此事，台師大運動與休閒學院院長王鶴森15日表示，代表學校向學生、大眾致歉。校方在去年11月底就先解職該教師女足隊教練工作，並停止專長訓練課程、解除行政職務；12月他到女足隊說明諮商管道，費用由校方支付。經調查確認，有受試同意書是補簽的、受試者費用繳回當隊費、非護理人員進行抽血等，精準運科研究計畫已終止、銷毀資料；霸凌調查則針對教練強迫女足球員進行實驗。該教練有展現悔意，「如果教育部有不同意見，會再重新審議」。

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