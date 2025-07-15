人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

▲人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了 「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸山東省棗莊市一名人妻因為新房爛尾3年，於是拍影片捍衛住戶的權益，沒想到因為身材太過驚人，意外在網路上爆紅，就連當地政府也趕緊介入調查。如今捍衛權益成功，人妻仍舊時不時更新影片，並且親自到工地探班，加碼的影片讓粉絲們嗨翻了。

據了解，這名人妻與丈夫結婚以後，在棗莊市的「中原御府花園」社區購買預售屋，怎料建商拖延交屋時間，一拖就超過3年，導致房子淪為爛尾樓，入住新房的夢想也因此破碎。

人妻為了捍衛權益，開設抖音帳號「冬奇與霧淞」，並分享遭遇到的情況，如今不但頭期款繳出、需要按時繳房貸，卻沒有房子能住，經濟壓力相當大。

▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了 「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）



沒想到，由於人妻身材太過驚人，凹凸有致的曲線吸引極大的流量，令這件事情在網路上不斷發酵，當地政府為此緊急介入調查。

不過，許多粉絲也對此擔憂，深怕工程開始以後，人妻便再也不會更新頻道，於是向她喊話，希望往後能夠繼續分享日常。

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了 「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）



而人妻聽見粉絲們的願望以後，也持續更新影片，除了偶爾會有跳舞、搞怪等輕鬆的片段外，也會更新前往工地察看施工進度、與工人互動，以及購買飲料犒勞工人等片段，讓粉絲們鬆了一口氣。