　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

▲人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸山東省棗莊市一名人妻因為新房爛尾3年，於是拍影片捍衛住戶的權益，沒想到因為身材太過驚人，意外在網路上爆紅，就連當地政府也趕緊介入調查。如今捍衛權益成功，人妻仍舊時不時更新影片，並且親自到工地探班，加碼的影片讓粉絲們嗨翻了。

據了解，這名人妻與丈夫結婚以後，在棗莊市的「中原御府花園」社區購買預售屋，怎料建商拖延交屋時間，一拖就超過3年，導致房子淪為爛尾樓，入住新房的夢想也因此破碎。

人妻為了捍衛權益，開設抖音帳號「冬奇與霧淞」，並分享遭遇到的情況，如今不但頭期款繳出、需要按時繳房貸，卻沒有房子能住，經濟壓力相當大。

▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

沒想到，由於人妻身材太過驚人，凹凸有致的曲線吸引極大的流量，令這件事情在網路上不斷發酵，當地政府為此緊急介入調查。

不過，許多粉絲也對此擔憂，深怕工程開始以後，人妻便再也不會更新頻道，於是向她喊話，希望往後能夠繼續分享日常。

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

▲▼人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　「抓住流量密碼」新片曝光。（圖／翻攝抖音）

而人妻聽見粉絲們的願望以後，也持續更新影片，除了偶爾會有跳舞、搞怪等輕鬆的片段外，也會更新前往工地察看施工進度、與工人互動，以及購買飲料犒勞工人等片段，讓粉絲們鬆了一口氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發現金：會分散力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

古代也有「紅姐」！他扮女裝...性侵182位美人　慘被凌遲處死

人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

凌晨撿回收「撿到89萬金手鐲」！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

熱到發紅！陝西氣溫「直逼45℃」　居民哀嚎：感覺像火爐在烤

25歲網紅「經痛十年」決定停經　醫嘆：每十個女生就會有1個

誰最心動？盤點「紅爺4大男嘉賓」　他們被抓到後退婚、離開南京

廣東爆出478例屈公病！官方證實：境外輸入引發

北京9區「淨空」一個半月！為天安門閱兵做準備

陸宣布徐啟方接替周霽　任港澳辦常務副主任

娃哈哈爆遺產爭奪戰　3人要求「驗DNA」分18億美元

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【喪屍上身？】女騎士違規挨罰抓狂 警被襲擊：她咬我！

古代也有「紅姐」！他扮女裝...性侵182位美人　慘被凌遲處死

人妻爛尾樓維權爆紅！工地真的動了　親自「下場鏟土」影片曝光

凌晨撿回收「撿到89萬金手鐲」！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

熱到發紅！陝西氣溫「直逼45℃」　居民哀嚎：感覺像火爐在烤

25歲網紅「經痛十年」決定停經　醫嘆：每十個女生就會有1個

誰最心動？盤點「紅爺4大男嘉賓」　他們被抓到後退婚、離開南京

廣東爆出478例屈公病！官方證實：境外輸入引發

北京9區「淨空」一個半月！為天安門閱兵做準備

陸宣布徐啟方接替周霽　任港澳辦常務副主任

娃哈哈爆遺產爭奪戰　3人要求「驗DNA」分18億美元

古代也有「紅姐」！他扮女裝...性侵182位美人　慘被凌遲處死

貿易戰燒太旺！貨品出關卡卡　銷美中晶片皆遭攔

快訊／00:18花蓮秀林規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

柯文哲延押庭發言全文曝！喊「押我一個就好了」：我死都不會逃

國際火線／致敬兩位史蒂芬：美劇《怪奇物語》

日新宿、池袋站現「鬼滅之門」　全角色牆長29公尺宣傳無限城

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

外貌非首要！健身鮮肉親吐「紅爺」溫柔攻勢

陝西氣溫直逼45℃　居民：像火爐在烤

紅姐砲友「來都來了哥」帳號曝光

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

消暑新商機！上海「零下80度咖啡」賣爆

更多熱門

相關新聞

即／掏空遠航收押中　張綱維再因爛尾樓詐貸遭調查

即／掏空遠航收押中　張綱維再因爛尾樓詐貸遭調查

遠東航空董事長張綱維因涉嫌掏空遠航35億元，一審遭判刑14年，高院4月才以他交保期間接近漁港，有逃亡之虞而裁定收押，檢調單位又查出，張綱維涉嫌在10年前，在淡水小坪頂推出建案並向銀行貸款，結果建案成了爛尾樓，還欠銀行30多億元被列呆帳，台北地檢署15日借提在押的張綱維，並搜索約談5名涉案共犯到案。

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

「紅姐」爆紅變迷因　鳳山撞名冰店被狂留4字

「紅姐」爆紅變迷因　鳳山撞名冰店被狂留4字

關鍵字：

維權網紅人妻爛尾樓工地

讀者迴響

熱門新聞

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

「義渠王」前妻宣布再婚！嫁小9歲《慶餘年》男星

19歲男大生爆肥得糖尿病　醫點名4大兇手：很多人天天吃

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

嬤停電葬身火海　爆要家屬拿防火災海報拍照

即／嘉義台電員工遭電擊重傷　過程曝光

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

川普宣布：與印尼達成關稅協議

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

李國超「不碰紅黃牌機車」原因掀共鳴：台灣不是玩車的地方

三重民宅惡火1男成焦屍　鄰居4貓1狗嗆死

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面