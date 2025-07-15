快訊／掏空遠航35億收押中　張綱維再因「爛尾樓詐貸30億」遭調查

▲張綱維因涉嫌以不值錢的建案詐貸遭檢調偵辦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維因涉嫌掏空遠航35億元，一審遭判刑14年，高院4月才以他交保期間接近高雄漁港，有逃亡之虞而裁定收押，檢調單位又查出，張綱維涉嫌在10年前，以在淡水小坪頂推出建案為由，向銀行貸款，結果建案成了爛尾樓，還欠銀行30多億元被列呆帳，台北地檢署15日借提在押的張綱維，並搜索約談5名涉案共犯到案。

檢察官先前起訴指控張綱維，原本獨資經營樺福集團，但2009年投資淡水小坪頂山坡地，遇到土地整合等問題，出現資金短缺，開始向人借款周轉，剛好此時遠航出現財務危機，還爆發停飛事件，張綱維入主遠航，以假債權、小坪頂既有爛尾樓擔保借貸等方式，挪用遠航資金，其中部分用來償還個人資產。

遠航掏空案目前還在高院審理中，檢調又查出張綱維涉嫌在2013年間，將原本樺福公司名下的另一批小坪頂土地，以假交易賣給另間可掌控公司遠向(禾豐泰公司)，由遠向推新建案並向貸款高達35億元，結果建案停擺成為爛尾樓，張綱維卻只繳了5億元，剩下30億元被銀行打為呆帳。

檢察官高文政15日指揮調查局北機兵分4路，搜索樺福、遠向2間公司以及樺福林姓前總經理、遠向周姓負責人，並將張綱為借提到案說明，全案朝涉嫌《銀行法》詐貸銀行等罪嫌方向偵辦。