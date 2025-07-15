柯文哲延押庭！律師團稱「喪父、母失智」求限制住居：回家盡孝道

▲北院今開延押庭，柯文哲求限制住居回家盡孝道。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

京華城案持續開庭審理中，台北地方法院15日下午針對4名在押被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗進行延押訊問，其中柯文哲的律師團表示，柯文哲是受到冤枉的，請考量柯文哲喪父痛苦萬分、老母親失智惡化，讓柯回家盡孝道。

柯文哲出庭時講了8分鐘，除了再度砲轟檢方唾面自乾，喊「要押，押我一個人就好，為何要波及許多無辜的人？彭振聲的妻子已經犧牲...」之外，再自嘲羈押11個月，看守所有吃有住有保全，還24小時直播他的舍房，真的有人在看，他白天不敢躺平，怕被說成偷懶，只好起來努力讀書給人家看，也真的讀很多書。

柯文哲質疑檢方，為何把這件案子政治化，還說他透過臉書串供，「我只有一個FB，要對抗整個國家機器」，他想開了，老實講，也只差沒幾個證人要詰問，無奈稱，「要押就押，但是其他人，就放了吧！」

而檢方表示，柯文哲犯罪嫌疑重大，仍有逃亡與勾串滅證之虞，且透過臉書攻擊證詞不利的證人、變相勾串共犯證人，建請延長羈押禁見。

律師團則表示，作證公務員已證稱京華城案審議與決議過程合法，偵訊筆錄有漏載、曲解情形，甚至檢方有不正詢問逼迫共犯認罪情形，柯受冤枉，請考量柯喪父未能隨侍在側、痛苦萬分，今老母失智惡化，能讓柯回家盡孝道，可用限制住居與限制出境、出海，佩戴科技監控設備等方式防逃。