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最強高中生Ray批「台灣像屎」！好友Kai不忍了嗆：丟回台灣重置

▲▼ 。（圖／翻攝自Kai Cenat YouTube）

▲最強高中生Ray（右）、好友Kai Cenat（左）。（圖／翻攝自Kai Cenat YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

台灣最強高中生、最強外交官Ray近日現身美國知名網紅 Logan Paul 的訪談節目，當被問及台灣是什麼樣的地方時，他直言「跟屎一樣（That shit's ass）」，火爆言論連好友Kai都看不下，開玩笑喊「要把他送回台灣兩周，才能恢復原廠設定。」

Ray 2日受邀上Logan Paul的Podcast節目「IMPAULSIVE」，並被稱呼為「台灣隊長（Captain Taiwan）」。不過，當他被問到「台灣是一個怎麼樣的地方？」，他立刻直言「跟屎一樣（That shit's ass.）」。Ray解釋，「雖然台灣是我的家鄉，但我得說，大家就像NPC一樣，死氣沉沉。」

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好友Kai日前開直播提到此事，語帶無奈半開玩笑表示，要把Ray送回台灣兩周，才能恢復原廠設定，「否則他會進化成另一種物種」。Kai也幫緩頰，Ray是個有禮貌的亞洲小孩，可能因為跟美國朋友混久了，所以開始有點不顧形象。

此話一出，許多網友認為Kai是真的有在照顧Ray，不只一起工作、玩樂，也總在對方「失控發言」時適時踩煞車，「難怪Ray的媽媽敢把兒子交給Kai。」

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