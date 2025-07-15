陸宣布徐啟方接替周霽　任港澳辦常務副主任

▲港澳辦官網已換上徐啟方資料。（圖／翻攝港澳辦）



文／香港01

大陸中央14日宣布人事變動，國務院任免國家工作人員，任命徐啟方為國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。

港澳辦常務副主任分管港澳辦日常工作，在其管理架構中排位僅次於辦主任。原本擔任該職的周霽在5月底調任香港中聯辦主任。徐啟方月初已經履新，7月4日陪同港澳辦主任夏寶龍看望了出席全國青聯十四屆全委會的港澳地區特邀委員。

徐啟方是陝西漢濱人，現年60歲，仕途長期在陝西省工作，官至陝西省副省長。2021年任海南省委常委兼組織部長，其後升為海南省委副書記、政法委書記等職。2022年10月調任中共中央組織部副部長，2023年2月至今年2月兼任國家公務員局局長。

他履新中組部副部長後首次亮相，是出席中共二十大其中一場記者會，介紹堅定不移全面從嚴治黨，推進新時代黨建等工作。有消息指，作為一名在人事與組織方面具豐富經驗的官員，他調到港澳辦任職，意味港澳辦以至整個中央港澳體系的人事組織或面臨一次新的調整。

此外，中央又宣布免去李詠箑的商務部國際貿易談判副代表職務。

公開資料顯示，李詠箑曾任商務部條約法律司世貿組織法律處處長，商務部條約法律司副司長、司長等職，2024年任商務部黨組成員、國際貿易談判副代表（副部長級）。