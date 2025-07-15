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華郵：中國海上威脅進逼　菲律賓靠攏台灣合作

▲▼中國、菲律賓船隻經常在南海爆發衝突。（圖／路透）

▲中菲近年在南海頻頻爆發衝突。（圖／路透社）

文／中央社

「華盛頓郵報」報導，根據菲律賓政府官員、國防分析人士和外交官員說法，面對中國海上威脅進逼，菲律賓日益認為國家安全與台灣安全緊密相連，因而加強與台灣合作。

報導說，菲律賓正加強與台灣的正式和非正式交流，包括安全方面。這代表馬尼拉當局從原本對台採取保守態度大幅轉向，可能為菲律賓在中國犯台時扮演更重要的角色鋪路。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）在本月10日訪問中說：「中國在我們地區內任何武力投射都是令人極為關切的問題。」

他還說，菲律賓和台灣的命運日益緊密相連，「若說台灣的安全不會影響我們，那就是睜眼說瞎話」。他近來贊同日本所提出將東海、南海和朝鮮半島視為「單一戰區」的構想。

根據菲律賓國家安全委員會說法，過去一年，菲律賓西岸外海的中國船隻顯著增多，而且還有來自中方的網路安全攻擊、間諜活動及其他威脅。

鐵歐多洛表示，菲律賓有權協商與台關係，因應這些局勢變化。他還說，此舉或許會激怒中國，但根據菲方經驗，先前試圖安撫中方都是徒勞。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年4月放寬數十年來對政府人員與台灣官員交流的限制，並發布命令允許台灣人免簽證入境。

菲律賓政府說，此舉目的在促進台灣投資和觀光業。但官員在訪談中表示，此舉也有助於雙邊政府推動加強安全合作。

多名菲律賓和台灣的政府官員及顧問透露，接近國防機構的菲律賓學者與台灣高階將領今年初舉行閉門論壇，以熟悉台灣的安全思維。

這些不具名官員和顧問說，菲律賓海岸防衛隊最近與台灣海巡署在巴士海峽執行巡邏任務。

他們還說，來自台灣海軍陸戰隊的觀察員上月出席美國和菲律賓陸戰隊的聯合演習。

在這項代號「海上戰士合作」（Kamandag）的演習中，美國、菲律賓和日本部隊在菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）外海演練發射反艦飛彈，巴丹群島距離台灣南端不到200公里。菲律賓軍方表示，這些演習並非針對任何國家；不過國防分析人士說，這顯然是為了演練在台灣遭到入侵時對抗中國船艦。

一名台灣政府顧問表示，台灣人員並未正式參加，但參與了兵棋推演，並即時觀察美國盟邦之間的合作。他還說：「我們與菲律賓的安全和軍事合作將愈來愈密切。」

中國船隻曾在菲律賓西岸外海衝撞、圍堵並襲擊菲律賓船隻，包括去年6月發生激烈對峙，當時中方人員持刀登上菲方船隻。菲律賓官員表示，正是在這起事件之後，菲律賓加強與台灣領導層的多個部門交流。　

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議計畫主任波林（Greg Poling）說：「我不確定北京是否完全預料到自身行動會導致這樣的結果。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140715

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