菲律賓稅率「不減反增」可能原因曝光　談判代表回應了

▲川普陸續公布各國關稅稅率。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓積極與美國展開貿易談判，未料對等關稅稅率「不減反增」。專家指出，這可能與先前的美越貿易協議框架有關。馬尼拉派出的談判代表今（10）日對此回應，並且預計下周再度赴美會談。

川普政府一開始在4月初宣布時，菲律賓的對等關稅稅率僅17%，未料歷經90天暫緩期與貿易談判之後，反而提高至20%。

川普致信菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）表示，「為了規避較高關稅而轉運的商品，將被課徵這個較高關稅。請理解，20%的數字遠低於消除我們與貴國貿易逆差所需的數字。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）東南亞計畫主任波林（Gregory Poling）坦言，目前尚不清楚菲律賓關稅調升原因，但最有可能的推測是，「（川普）政府認為，根據與越南貿易協議的框架，20%是合理的基準。」

就在上周，越南與美國達成貿易協議，出口至美國的商品將面臨20%關稅，第三地轉運商品加徵40%關稅，但美國輸入商品可享零關稅待遇

▲菲律賓稅率不減反增。圖為馬尼拉街景。（圖／路透）



美國貿易代表辦公室（USTR）統計，2024年美菲雙邊貿易總額達235億美元，其中美國對菲律賓貿易逆差49億美元，與前一年相比大增21.8%。

菲律賓統計局數據顯示，今年前5個月，美國占菲律賓總出口額近16%。根據今年5月的出口額，美國仍是菲律賓的最大出口國，主要產品包括半導體與其他電子產品。

對此，菲律賓談判代表、總統投資與經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）回應，馬尼拉「依然真誠致力於跟美國繼續談判，目標是推動一項雙邊與全面性的經濟協議，或者如果有可能的話，簽署自由貿易協定。」

他表示，菲律賓將持續推動關鍵經濟改革，確保在全球市場更有競爭力，並尋求與他國簽訂更多貿易協議，以拓展出口市場及多元化布局。

▼ 美國川普政府對等關稅調整一覽。（表／記者張方瑀製）