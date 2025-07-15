熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校　挺進賽車工程核心重鎮

▲崑山科技大學林稚庭錄取英國6間名校研究所，包含世界百大與賽車工程王牌系所，踏上國際夢想賽道。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在引擎轟鳴與輪胎燒焦的賽道背後，是一門結合機械、熱力、空氣力學與電控的精密工程，崑山科技大學機械繫應屆畢業生林稚庭，用熱血與專業賓士在這條夢想賽道上，不僅錄取英國6所頂尖研究所，更拿下議長獎、智育獎、群育獎，榮獲2025年全國大專優秀青年代表，為自己的青春刻下「速度與執著」的印記。

林稚庭的賽車魂從童年點燃。小時候與父親一起開卡丁車、觀賞F1轉播，他被「輕量化設計」與「極速控制」深深吸引。國中就讀協同中學，厚植雙語實力後，他毫不遲疑選擇嘉義高工汽車科為第一志願，儘管家族中多為醫師與律師，父母起初不支援他的選擇，他卻以行動證明決心——暑假主動到汽車材料行實習，學車輛改裝與保養。

高中三度前往清大跨領域科教中心學習 Arduino 程式設計，他逐步整合車輛、機構與程式控制技術，也逐漸贏得家中支援。大學則選讀崑山科技大學機械繫，進一步磨練車輛工程核心知識，並積極參加萬潤科技競賽、磨潤實務賽與能競賽等十多項實作競賽，讓學習與實務無縫接軌。

為了強化競爭力，林稚庭考取5張證照，包括「汽車修護丙級」、「TQC AI技術進階級」、「工程圖學與機械製圖」、「ISO 9001品質系統」、「FIA台灣C級賽道監控員」，同時於大三暑假赴英國劍橋大學參與氫能主題的學術交流，親炙國際研究前線，也為赴英深造埋下種子。

他的努力成果豐碩——成功錄取英國6所工程名校，包括：倫敦布魯內爾大學（Brunel University of London）機械與航太所；牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）賽車工程所；伯明罕城市大學、里茲大學（2025 QS世界百大排名第82）、巴斯大學與赫特福德大學等校的汽車工程研究所；其中，牛津布魯克斯賽車系所不僅為該校王牌，更緊密連結F1及Motorsport Valley產業鏈，堪稱賽車工程界的黃金門票。

林稚庭坦言，申請過程最艱難的，是GPA門檻。他四年堅守書卷榜，累計4次書卷獎與3次優秀學業獎。他分享：「我都做兩次筆記，一次速記重點，一次整理脈絡。」這種反覆內化的學習模式，也延伸到他的其他表現——他不僅長期擔任班級幹部，更於「嵐雲文學獎」以結合重機經歷的作品《人生初體驗》拿下圖文創作第三名，並在崑山盃短講與兩岸文學交流中嶄露頭角，展現技術與人文兼備的實力。



談到未來選擇，他沒有被世界排名牽著走，反而選擇與產業連結更密切、實作導向更強的牛津布魯克斯大學。他說：「我想學能用的技術，也希望畢業後能留英工作。」他感謝崑山師長一路提攜，未來將以賽車工程為志業，期待返台後能推動本土賽車技術與人才培育。

「向前看，不要怕；向後看，不後悔。」這句來自機械繫主任張育斌的叮嚀，如今已成為他心中的燃料。林稚庭用實力證明，夢想不是狂想，而是願意熱血灌溉的長跑。他將在英國展開新一段加速人生，駛向國際舞台，成為賽道上最穩健的工程之手。