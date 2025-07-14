太陽會、竹聯幫街頭混戰！20黑衣人「圍民宅砸車」　警搜槍毒送辦

記者閔文昱／花蓮報導

花蓮近日爆發黑幫糾紛，兩大幫派「太陽會」與「竹聯幫明仁會」因簽賭糾紛爆發衝突。據了解，太陽會成員林姓男子經營地下賭盤，梁姓角頭因積欠1萬多元賭資被追討後不滿，竟率人毆打林男，引發對方召集20名黑衣人聚集橋下準備尋仇。警方接獲通報後即時驅離，未料其中5人仍於深夜持球棒砸車洩憤，後續涉案人員均被逮捕送辦。

▲黑幫尋仇砸車洩憤，花蓮警方一舉掃蕩。（圖／警方提供，下同）

警方表示，事發後警方隨即展開大規模掃黑行動，兵分多路搜索11處據點，逮捕明仁會梁姓主嫌與10名幫眾、太陽會邱姓角頭與5名小弟，共查扣改造手槍、子彈、喪屍煙彈、毒品咖啡包與一件偽造刑警背心，甚至查出幫派吸收青少年從事恐嚇、販毒等不法行為。整起事件除了暴力糾紛外，也揭露兩大幫派長期經營地下非法網絡。

警方指出，6月16日晚間近午夜時分，有多名黑衣人現身民宅前砸車，過程被監視器全程拍下，警方循線逮人後，發現整起事件早已醞釀多時，其實在當晚9點多，警方就曾攔查一批聚集的太陽會幫眾，並口頭制止其報復行動，然部分成員仍不甘心，最終在深夜實施砸車報復，甚至造成路人車輛受阻。

花蓮縣警察局與地檢署組成專案小組追查背後金流與組織脈絡，警方強調，梁姓與林姓主嫌長期涉及販毒、非法討債與吸收未成年，藉此擴張幫派勢力，此次查扣的仿冒刑警背心更疑似用於冒充執法人員進行恐嚇取財，對社會安全構成重大威脅。

目前全案依組織犯罪、毒品危害防制條例、槍砲彈藥條例及恐嚇取財等多項罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，梁姓主嫌已遭法院裁定收押禁見。警方強調將持續追查幕後資金來源，徹底瓦解黑幫組織，強化對花蓮治安的掌控力道。