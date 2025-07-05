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汰換機車爽領3400元　南科加入媒合「收購價史上最高」

▲▼環境部推動老舊車輛汰舊換新的各車種收購價金。（圖／環境部提供）

▲環境部推動老舊車輛汰舊換新的各車種收購價金。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部從111年推動車輛汰舊換新媒合，至今已超過10萬輛老舊車輛完成汰換。為減輕民眾購車負擔及促進運具電動化，國科會南部科學園區管理局從下周一（7日）起加入減碳效益收購行列，每輛汰換機車收購2100元，是目前最高媒合收購價金，若再加上減空污補助金1000元及廢車回收獎勵金300元，每輛車民眾至少可獲得3400元。

為落實淨零排放目標，降低事業新設或變更排放源之溫室氣體影響，環境部從111年推動車輛汰舊換新媒合，藉由環境影響評估開發單位收購民眾汰舊換購電動車輛之溫室氣體減量效益，抵換其營運開發增量，這項政策不僅有助降低老舊車輛排放溫室氣體，也減輕民眾購車負擔及促進運具電動化。

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環境部今天宣布，南科管理局為促進南科園區開發，7月7日加入減碳效益收購行列，每輛汰換機車收購2100元，為目前最高媒合收購價金，如再加上減空污補助金1000元及廢車回收獎勵金300元，每輛車民眾至少可獲得3400元。

環境部表示，這次新增媒合減碳效益收購方「南部科學園區管理局」，預計收購1675輛老舊機車，以每部老舊機車汰換電動機車有2.3公噸CO2e減量效益，預估可產生約3853公噸CO2e的減碳效益，若再以每部有22.07公斤之空污減量效益估算，約可同時減少36.97公噸的空氣污染排放量，達到減碳減污共利。

環境部進一步說明，為強化政策執行，環境部在111年及112年分別訂定淘汰老舊機車換購電動機車等規定，民眾或企業淘汰車齡10年以上之老舊車輛換購電動汽(機)車或油電混合車，可至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」媒合，將減碳效益讓予開發單位及地方政府等收購方並取得收購價金。統計111年至114年5月止，媒合平台已有超過10萬輛老舊車輛完成汰換，累積約43萬5千公噸CO2e的減碳效益。

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