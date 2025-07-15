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2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　最長停送1小時

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲2大外送平台即起連4天於防空演習縣市指定時間暫停提供服務。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

2025年城鎮韌性（防空）演習今天起至7月18日舉行，為配合演習期間相關規定，2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」將暫停提供服務，提醒暫停服務地區及時段依各縣市最新公告為主。

Uber Eats今天起至7月17日期間每日下午1時至1時45分（北中南部）、7月18日上午9時30分至10時15分（東部及離島）暫停演習縣市的配送服務，同步提醒外送員在演習期間停止配送並配合民防人員之指示。

foodpanda也表示今天起至7月17日期間每日下午1時至2時，以及7月18日上午9時30分至10時30分，於演習區域暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及該時段的預訂服務，建議消費者可提前下訂；同步提醒外送員於演習期間應遵守相關規範，如有餐點延遲情形也請消費者見諒。

Uber Eats演習期間停止服務時間及區域如下
●7月15日13:00-13:45：台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市
●7月16日13:00-13:45：台南市、高雄市、屏東縣
●7月17日13:00-13:45：台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、基隆市、新竹市
●7月18日9:30-10:15：花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣

foodpanda演習期間停止服務時間及區域如下
●7月15日13:00-14:00：台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市
●7月16日13:00-14:00：台南市、高雄市、屏東縣
●7月17日13:00-14:00：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
●7月18日09:30-10:30：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣

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