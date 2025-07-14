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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一圖看2350億可以做什麼　綠黨團揭藍白普發現金謊言

▲▼民進黨團召開 不賄選 不會選 大撒幣 救罷免 記者會 吳思瑤 陳培瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團列出2350億可以做什麼。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，未納入台電1000億撥補，增列普發現金1萬元。民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）列舉這筆錢到底可以做什麼？包括可以供應TPASS政策26年、蓋7艘海鯤號、5條花東鐵路雙軌電氣化等，現在卻讓藍白借子孫的錢，向下一代預支買票。她批評，買票賄選果然是國民黨的DNA，現在食髓知味，慷國家之慨救罷免。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。吳思瑤批評，國民黨不賄選不會選，買票賄選果然是國民黨DNA，現在食髓知味，慷國家之慨救罷免。國民黨一再用錯誤資訊混淆視聽，到現在還有藍媒跟著炒作，藍營政論名嘴附和藍委說法，真的是預算書看不懂？預算法不懂的人還要當立委？

吳思瑤指出，國民黨造謠稱國家歲計賸餘有8千多億，拿2350億普發現金還綽綽有餘，但實際情況是，8385億歲計賸餘已在疫情後振興使用3800億，在新式戰機採購特別預算也使用了150億，加上這次國家編列4100億特別預算，加總累計賸餘只剩下335億，歲計賸餘已經用到頂、沒有了，怎麼再來普發現金2350億呢？勢必得舉債、犧牲國家財政，成為另一個財政無底洞。

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

▲民進黨團說，歲計賸餘僅剩335億，並揭露藍白普發現金謊言。（圖／民進黨團提供）

針對藍營質疑為何過去可以普發現金，現在不行，還稱民進黨雙標，吳思瑤解釋，前總統馬英九2008年發的是消費券，不是現金，是為了因應2008年金融海嘯，需要刺激內需；前總統蔡英文2020年和2021年分別發放的是三倍券跟五倍券，也不是現金，當時時空背景是疫情後需要振興、擴大內需。

吳思瑤指出，史上唯一政府發現金給人民，就是在民進黨執政時期，因為經濟發展紅利、國家稅收超徵，這是真正用現金方式發給人民，當時沒有這麼多國際局勢需要因應，但不管是馬英九還是蔡英文，這些都是由行政部門編列預算，而非立法部門片面增加政府支出，違憲就違在這裡，差別就差在這裡。

吳思瑤批評，過去時空背景跟現在狀況截然不同，藍白不要一再去脈絡化，一直違憲上癮，就問問民眾黨立委們，民眾黨前主席柯文哲說的話都忘了嗎？柯文哲說這樣會造成財政紀律不彰、引發通膨，柯文哲過去怎麼罵國民黨的？現在民眾黨主席黃國昌跟國民黨狼狽為奸、為虎作倀。

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

▲民進黨團解釋為何過去可以發現金，現在不行。（圖／民進黨團提供）

至於2350億可以做什麼？就政策面部分，吳思瑤表示，2350億足以供應「0到6歲國家一起養」計畫2.2年、長照經費2.5年、治水預算6.7年、育兒津貼7年、租金補助8年、TPASS政策26年、學費補貼11年、癌症新藥基金47年、青年海外圓夢計畫235年，但2350億被藍白一次普發現金燒光了。

具體建設類部分，吳思瑤指出，2350億可以蓋4至6萬戶社宅、7艘海鯤號、69個無人機產業園區、2條基隆捷運、4條捷運汐東線、1條台北環狀線捷運，2350億剛好也可以蓋好高鐵南沿屏東，還有國民黨團總召傅崐萁過去一直強調的花東交通建設，若2350億沒有被一次性撒幣撒光光，可支應5條花東鐵路雙軌電氣化，竹科、中科、南科等建設計畫可以蓋12個。

▼民進黨團列出2350億可以做什麼。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

吳思瑤強調，2350億不該讓藍白一次性撒幣救罷免，借子孫的錢，向下一代預支買票，這些都是民脂民膏，但藍白剝奪行政權、傷害國家財政，造成財政黑洞，而這些政策福利乃至於建設，恐怕還需要再去籌更多的錢才能進行。

▼財政紀律小教室。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午召開「不賄選，不會選 藍白當財神爺，人民會買單？」記者會。（圖／民進黨立法院黨團提供）

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關鍵字：

普發現金吳思瑤陳培瑜蔡英文馬英九

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