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購物限時「花」起來！花蓮購物節第二波　5千元禮券加碼抽

▲花蓮購物節第二波聯名行銷活動於7月15日至7月31日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮購物節第二波聯名行銷活動於7月15日至7月31日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節第二波聯名行銷活動於7月15日至7月31日登場，民眾凡至含有「花」字的特約店家消費滿佰並完成登錄，除了有機會抽中iMac、iPad等超值好禮，還能額外獲得加碼抽獎機會，幸運兒將把5,000元全聯禮券帶回家，讓這個夏天花得開心、荷包不縮水、好康花不完！

本次聯名行銷活動特別呼應購物節主題「繁花盛開 購物超High」，精選所有店名中含有「花」字的特約商家共同參與，展現創意十足的主題巧思。不論是豆花店、花藝店、花生專賣店，或其他帶有「花」字的特色店家，通通入列！無論是來趟輕旅行，還是週末街頭漫遊、隨手消費，只要完成消費並登錄，就能享有雙重抽獎機會，大獎等你帶回家。

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▲花蓮購物節第二波聯名行銷活動於7月15日至7月31日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼民眾凡至含有「花」字的特約店家消費滿佰並完成登錄，有機會抽中超值好禮，還能加碼抽5千元全聯禮券。

這波活動集結超過百間「花」字商家，橫跨餐飲、旅宿、文創、美學服務，到農會超市、社區協會與交通租賃業者，從多元產業展現花蓮在地商家的豐富樣貌。

今年花蓮縣全新推出城市觀光品牌「繁花盛開 We Bloom」，象徵震後重建的堅韌力量與希望，以創意設計、文化策展與活動行銷為主軸，重新詮釋花蓮的觀光新面貌。「We Bloom」不只是花蓮美學風格的展現，更是一場凝聚人與土地情感的行動號召，邀請每一位民眾一同在日常中綻放，重拾生活的溫度與節奏。

▲花蓮購物節第二波聯名行銷活動於7月15日至7月31日登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，這次購物節第二波聯名行銷活動，正是「繁花盛開」城市品牌精神的延伸與實踐。透過富有巧思的主題設計，串聯帶有「花」字的特約商家，從市場、夜市到在地特色店鋪，讓參與的民眾不只是購物消費，更能在體驗中感受到品牌背後的意涵。無論是在地居民或外地旅客，都能藉由這場活動更加了解花蓮的地方魅力與重建後的韌性故事。此次活動不僅推動商圈活絡，也成為串連產業、凝聚共感的創新平台，為今夏打造一場處處綻放、產業共榮的熱鬧盛典。

詳細資訊請參考花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news
 

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