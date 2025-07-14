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iPhone 17製造進度提前曝光　富士康試產、傳新機傳增綠紫雙色

▲▼ 。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲知名爆料者先曝光iPhone17將新增紫、綠新色。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

根據《The Economic Times》報導，距離預計的9月正式發表愈來愈近，蘋果主要代工夥伴富士康已自中國運送iPhone 17相關零組件至印度工廠，為即將展開的試產階段做準備，象徵新機生產已進入關鍵節點。

根據印度海關資料，富士康在6月向印度輸入了包括顯示面板、玻璃蓋板、機構件與整合式主相機模組等重要零組件，約占其當月中國進口總量的10%。其餘零件仍用於iPhone 14與iPhone 16的生產線。

產業人士指出，這樣的進貨規模反映出正處於早期試產階段，而大規模量產預計將於8月展開，以趕上9月的上市時程。

值得注意的是，這次試產不僅象徵產線啟動，更代表印度在蘋果「新產品導入計畫（New Product Introduction，簡稱NPI）」中扮演更積極的角色。過往該程序僅限中國地區，但自iPhone 16與16 Plus起，印度也同步參與，實現新機在中印兩地幾乎同時開工的轉變。

根據《DigiTimes》引述知情人士指出，蘋果計畫首次實現iPhone 17在中國與印度同步開工，展現其供應鏈多元化策略的具體成果。富士康將繼續扮演關鍵角色，並受益於印度政府推出的「生產掛鉤獎勵計畫（Production Linked Incentive, PLI）」。

然而，這項轉型並非毫無挑戰。近期有報導指出，部分負責工廠設計、精密加工與培訓工作的中國技術人員已大批自印度撤離。據《The Economic Times》引述一位業內主管表示「iPhone17的製程牽涉大量精密加工，任何小至1毫米的誤差都可能導致品質測試失敗。中國工程師對於員工訓練與模具操作具有關鍵作用。」

即便面臨人力調動，印度官方對整體產線安排仍表達樂觀。一名政府消息人士向《印度新聞社》（PTI）強調，中國技術人員返國不會對iPhone 17生產造成實質影響，且目前機械與生產設備的進口瓶頸已開始緩解。

儘管富士康印度廠在早期試產階段仍面臨部分技術與人力調整挑戰，但蘋果整體生產計畫目前仍依既定時程推進。隨著設備進口瓶頸逐步緩解，以及中印同步製造策略持續深化，外界普遍預期iPhone 17系列將如期於今年秋季正式登場，而新增的綠色與紫色配色是否為最終版本，也將成為蘋果發表會的一大看點。

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