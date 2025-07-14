7天沒見孩！台電爸爸搶修電力「孩衝現場探班」　感動全場

▲搶修現場父子短暫重逢。（圖，下同／台電嘉義區處提供）



記者施怡妏／綜合報導

丹娜絲颱風災後，截至今（14）日凌晨1點，全台尚有7983戶正處於停電狀態，台電仍力拚台南市與嘉義縣復電。台電嘉義區處迅速啟動最高應變機制，調派全台人力與重型設備南下支援，台電線路課副班長郭枝茂已經7天沒跟孩子見面，孩子太想念爸爸，到搶修現場與爸爸見面，幸福氛圍令人動容。

台電嘉義區營業處發布新聞稿，搶修工作不僅是技術挑戰，更是對家庭與責任的考驗，台電線路課副班長郭枝茂，從風災發生起便日以繼夜地投入搶修，每天凌晨出門、深夜返家，連續七天未曾與年幼的孩子見面。

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孩子因思念父親，在母親陪伴下騎車前往六腳鄉的搶修現場，父子短暫相聚的溫馨畫面令人動容。在烈日下埋頭工作的鋼鐵英雄，於此刻露出疲憊中難得的笑容，這不是一場安排好的團聚，而是一場支撐台電人員撐過漫長黑夜的溫柔力量。

截至13日晚間10點，嘉義地區的復電率已達98.6％，僅剩3,586戶尚未恢復供電。台電嘉義區處全力釋出山區和平地的工作班，分進合擊，集中攻堅受災最嚴重的沿海地區。台電嘉義區處強調，復電只是階段性任務的完成，搶修工作仍在進行中。部分地區因電桿倒斷情況嚴重，仍需更多時間修復，搶修團隊將持續輪班，秉持「不復電、不停手」的信念，全力守住每一戶人家的燈火。

台電也提醒民眾，供電恢復後應立即檢查家中電器及配電設施，特別是潮濕、受損或長時間未使用的設備，建議由專業水電技師進行檢測，以確保用電安全無虞。