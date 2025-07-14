學國外學半套？Cheap見「台版警察立牌」傻眼：擋路口遮視線

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近中壢用帥警看板嚇阻酒駕，但成果讓人傻眼。百萬網紅Cheap就貼出照片，「完全沒有嚇阻效果，根本是『做給長官看的文宣工程』」，擋在路口阻礙視線就算了，還擋住車流與行人視野，「老實講非常幽默，寫一堆字他X誰會看啦？」引發話題。

Cheap貼出照片表示，國外常用警察立牌（Police cutouts）嚇阻超速，有成本低、可快速移動等優點，而且做得非常像。他就好奇查了台灣的警察立牌，結果一查傻眼，「這是三小？中壢警察在2月立的看板，完全沒有嚇阻效果，根本是『做給長官看的文宣工程』。」

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照片可見，看板上印了一名男警的全身相，上面還印文字「喝得醉醉 撞得碎碎 逞一時快 痛一身傷」。這讓Cheap不禁開酸「非常幽默」，「寫一堆字他X誰會看啦？」也認為對行動不便的老人、嬰兒推車、輪椅族來說，這樣放根本不便行走。

讓他覺得更好笑的是，擺放看板的警察說，「啊真的有效啊，交通事故發生率和車手提領案件數，和前一個月相比都顯著下降。」但Cheap也說，在被罵之後，該看板就被撤掉了。

這張照片引爆網友熱論，有人點出最大問題是位置，「放在路口阻礙視線」、「還擺在轉彎處遮擋視線」、「以後行人在行穿道上被撞，除了A柱擋到視線，又多了一個理由…被員警招牌擋住視線。」

還有網友表示，「字都拿掉吧，然後去白邊」、「那個字…人物要去背啊！」「台灣就最喜歡寫一堆垃圾標語！以為喝醉的人看到會懺悔喔？」「覺得有效的，該去看眼科」、「這種擺法很A柱」、「撞碎是說這個牌嗎？」