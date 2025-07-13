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2天吸引5500人潮！周邊民宿全被訂光　月光‧海音樂會帶動觀光

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

▲7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由東部海岸國家風景區管理處主辦的「2025東海岸大地藝術節」，於7月11日、12日在都歷園區盛大舉辦兩場「月光‧海音樂會」，吸引來自海內外眾多樂迷與遊客熱情參與。7月11日的免費場雖非假日，且受颱風外圍環流影響，仍湧入逾3000人冒雨出席；12日售票場更吸引約2500人進場，兩日總計約5500人共聚海濱，在月光與音樂交織的氛圍中度過一場難忘夏夜。

活動期間，周邊旅宿早於一個月前即全面訂滿，展現活動對地方觀光與產業帶動的強大動能。7月11日晚間雨勢暫歇，在眾人的期待下，月亮以朦朧的「月暈」景象出場，為音樂會增添夢幻色彩，也再次印證「月光‧海音樂會」作為東海岸指標性藝文品牌的獨特魅力。

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

本屆藝術節自6月21日開幕，活動將持續至9月9日，預計共舉辦八場「月光‧海音樂會」。7月11日的免費場次由「你的月光海舞台」徵選出的四枝筆 Four Pens團隊率先登場，在透淨的演奏之下，還有特邀來自日本的長號手Seizo吹響山海之間；零捌玖Unity也與原民嬌娃帶來充滿張力的街舞《圓圈之王Battle秀》。接續由哈哈台×真的混蛋、芒果醬 Mango Jump、黑旋風等團隊接力演出，氣氛愈演愈熱。其中，百萬Youtube頻道哈哈台，由主持人蓋瑞、傑尼，邀集街訪的學生一起組成「真的混蛋」樂團，首度登上大型舞台。整場音樂會現場氣氛熱烈，笑聲與掌聲不絕於耳，為觀眾帶來難忘的夏夜派對。

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

當日下午，台11電影院亦播映《獵人兄弟》，探討原住民狩獵文化的轉變與人際關係中的道德衝突。映後導演蘇弘恩親臨現場與觀眾對談，激盪深刻思辨，為藝術節增添豐富文化內涵。8月10日下午2:30將播映《喵的奇幻漂流》，歡迎民眾踴躍參與。

12日晚間的售票場星光熠熠，由「出口系」創作雙人組合VH揭開序幕，主唱咖咖高興表示久違的回到媽媽的家鄉台東，隨後鳳小岳、?te壞特、鶴 The Crane接力登台，去年入圍金曲獎最佳新人獎的鳳小岳，他更稱讚月光‧海「儼然成為台東最傳奇的音樂會」，在女力當道的東海岸大地藝術節，?te壞特用她的獨特聲線為女性發聲，壓軸演出由鄭宜農、ABAO阿爆與那屋瓦少女攜手登場，將原住民文化與當代音樂完美融合，點燃全場情感高潮，觀眾沉醉於聲音與情感的律動中，度過一夜永生難忘的溫柔回憶。

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

音樂會期間舉辦的創藝市集同樣亮點十足，集結曾參與慢食節的優質品牌，如海下面、藍夫婦、都歷海洋環境教室、部落草地實驗室等，推出主打在地食材的「慢食套餐」，邀請遊客以味蕾感受東海岸的豐饒風土。

同時，現場愈來愈多民眾自備環保餐具參與，明顯減少垃圾產出，展現永續意識已逐步內化為日常實踐。活動圓滿落幕，不僅推升地方經濟，也展現東海岸在文化與永續之間取得完美平衡，廣獲遊客與表演者好評，再度奠定其作為夏季藝文旅遊首選地位的聲望。

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

「月光‧海音樂會」將於8月9日（六）與10日（日）持續開唱，主題分別為「河海共舞」與「豐饒之地」，卡司陣容堅強，邀集好樂團Good band、董事長樂團 ft. 蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊、YELLOW黃宣、LÜCY、傻子與白痴、A_Root同根生、羅文裕 WING、梁文音、張淦勛 Giyu Tjuljaviya、無獨有偶工作室劇團等知名藝人團體共襄盛舉，預料將再度掀起音樂熱浪。

▲▼7 ／11免費場，其中哈哈台X真的混蛋與街舞圓圈之王Battle秀的演出。（圖／東管處提供，下同）

此外，自7月起，東海岸大地藝術節亦規劃一系列展演活動，包括7月3日至8月27日於都歷遊客中心2樓「海洋藝廊」展出的《海洋碎片－李語晨創作展》，以及8月1日至31日於都蘭台11工作室登場的《你的過去 我的未來》裝置藝術展。另有經典空中節目《海海電台》推出藝術節主題Podcast，透過聲音、故事與訪談，引領聽眾深入理解東海岸的文化脈絡與藝術能量。

為方便遊客抵達活動現場，同時響應永續旅遊理念，東管處也特別提醒民眾多加利用活動接駁專車與「共乘花東」平台，不僅能有效紓解交通壓力與停車問題，也可在移動過程中悠遊欣賞沿途風光，讓整趟旅程更加舒適、友善且充滿東海岸風情。

詳細資訊可至東管處網站 www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。
 

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