她進女廁「1地獄景象超火大」　大票人寧憋尿！苦主崩潰：手把超噁　

▲原PO進到女廁超傻眼。（示意圖／網友提供）



網搜小組／劉維榛報導

「真的拜託了！」一名妹子抱怨，身處2025年，原以為公民素養已普遍提升，卻總是遇到崩潰的情況，就是上公廁要擦前一位民眾的尿漬，還曾擦過別人的經血。文章引發全場也怒回，「旁邊有衛生紙、酒精，但對方還是不擦的」、「有些人還會把尿用到手把上，摸起來超噁心」。

一名女網友在Threads表示，現在已經是2025年，她本以為公民素養應該已經很好，但為何每次進到公廁，映入眼簾的景象讓她超級崩潰，「好幾次上廁所...都要幫人 擦尿漬！」

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不僅如此，原PO也曾幫前一位民眾擦過經血，因此她認真喊話「能不能拜託各位女士們，上完廁所後回頭一下，如果有弄髒自己隨手擦一下好嗎？請每一位美女都留給下一位乾淨的馬桶蓋。」

底下引來萬人也罵翻，「尤其遇到那種剛出來的，進去一灘尿...真的想把人罵回來擦乾淨」、「台灣女生很多衛生習慣很差，到底為什麼」、「最不能理解的是...旁邊有衛生紙、酒精，但對方還是不擦的」、「我在健身房擦了N次」、「有些人還會把尿用到手把上，摸起來超噁心」、「還有用過的衛生棉攤開黏在垃圾桶蓋上」、「今天去百貨才遇到，因為尿急沒特別看，準備坐下去發現...馬桶蓋上面全部都是黃色的尿」、「我遇過出來的女生漂漂亮亮，裡面卻很可怕，尿噴的馬桶蓋都是，應該是用蹲的沒坐上去，真的拜託擦一下」。

還有人哀號，「我都不在外面上廁所...很多人衛生習慣真的差到爆」、「我看到有尿漬幾乎都會跳過換一間，或是憋尿到其他地方上，真的覺得很噁，所以很少在外面上廁所」、「我寧願憋尿，我也不想在外面上廁所，真的好可怕，我知道憋尿不好，但是真的沒辦法」。