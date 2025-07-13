板橋會勘巷內設人行道爆衝突　男不滿遭推擠怒控傷害

▲吳男與游男為了巷內畫設人行道持不同意見，在會勘時爆發推擠。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區四維路某處巷弄內，2名男子對於人行道劃設意見不合，其中一名男子不但阻攔對方表達意見，還伸手推擠，雙方因此爆發口角衝突，警方到場時2人已各自分開，但遭推擠的一方覺得遭到攻擊，前往警局報案，警方依規定受理，隨即通知動手的男子到案說明，並依法移送偵辦。

據了解，由於板橋四維路117巷弄狹小，又停放附近住戶的汽、機車，居民時常在步行時與通行車輛擦肩而過；前天（11日）晚間由地方民意代表號召，通知附近住戶針對是否劃設人行專用道進行討論，並辦理現場會勘。

▲吳男大聲咆哮遭游男出手推擠，吳男憤而前往警局提告。（圖／記者陸運陞翻攝）

但在討論過程中，36歲吳姓男子情緒激動、大聲表達意見時，卻遭到64歲游姓男子出手阻攔，並出現推擠的情況，進而爆發激烈口角。警方獲報，吳、游2人都由其他住戶隔開，已無肢體衝突及受傷情況。

而吳男卻認為，在推擠過程中手部、肩部有紅腫的情況，憤而前往派出所提出傷害告訴，警方依規定受理，製作傷害筆錄，另於昨天（12日）通知游男到案說明，詢後警方依傷害罪函送新北地檢署偵辦。

▲警方到場，游男與吳男已被隔開。（圖／記者陸運陞翻攝）