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驗屍官揭「最常見」離奇死因　示警2類人：避免食用牛排

一名驗屍官特別呼籲年長者與孩童應避免食用牛排。（示意圖／翻攝Pexels）

▲一名驗屍官特別呼籲年長者與孩童應避免食用牛排。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

美國科羅拉多州一名驗屍官近日受訪時，揭露了她在工作中所見過最離奇且令人警惕的死亡案例。她特別呼籲年長者與孩童應避免食用牛排，並提醒大眾避免激烈爭吵，因為這些看似日常的行為竟可能致命。

32歲的多莉（Dolly）是一名驗屍官，她在接受《新聞周刊》（Newsweek）及《每日郵報》（Daily Mail）訪問時表示，她曾處理過多起因食用牛排噎死的案例，且多數發生在無法充分咀嚼食物的長者或孩童身上，「你無法好好咀嚼。」

多莉表示，不少長者或孩童都會被噎住，然後導致死亡，被送到太平間，「而我還得從你的食道中取出那塊牛排，真的很噁心。」她補充說：「孩子過早或過晚吃牛排都很危險，請務必徹底咀嚼食物，否則就乾脆別吃。」

除了飲食問題外，多莉也指出，爭吵竟也是造成意外死亡的常見原因之一。她透露，許多死者在生命最後一刻都曾說出挑釁性言語，例如「你想怎樣？捅我嗎？」或「你要開槍打我嗎？」不久之後便命喪當場，「這些話真的是我最常在死者的遺言中聽到的」，這也讓她相當感慨，「所以千萬不要說出這類話。」

雖然自然老化仍是最常見的死亡原因，但多莉表示，她接觸過的死因範圍極廣，包括壓路機事故、跳傘失誤、飛機墜毀、礦災，甚至是斬首等極端事件。身為驗屍官的多莉，每天面對的都是生命的終點，而她也呼籲民眾珍惜生命、慎防潛在危險，從細節做起。

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