想考醫科！建臺高中1學生「生物科變歷史」確定棄考　明年再戰

▲苗栗私立建臺高中發生集體報錯科大烏龍。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

大學分科測驗從11日登場，苗栗縣私立建臺高中因校方誤報考試科目，導致23名考生權益受損，其中1名原欲報考第三類組醫學相關科系的學生，因生物科被誤報為歷史，在得知大考中心無法補救後，毅然決定棄考並準備明年重考，引發社會關注。

建臺高中今年共有27名應屆考生參加分科測驗，其中23人因校方作業疏失，選填科目遭錯誤登錄，僅4名第一類組考生未受影響。受影響學生中，5名第三類組考生原計畫報考醫學、藥學等科系，卻因關鍵科目生物被誤報為歷史，嚴重衝擊升學規劃。雖然一開始大家都不願放棄，但還是傳出有一名報考第三類組的醫學、藥學系的學生棄考。

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據《三立新聞網》的報導，建臺高中證實確有此事，1名以醫學系為目標的學生因生物科缺考，評估後已與家長達成共識，決定放棄後續考試，明年再戰。

大考中心強調，考試前已設置多重檢核機制，但校方未確實核對資料，基於公平性原則，無法臨時更改報考科目，因此拒絕提供補救方案。

對此，建臺高中表示，將於12日考試結束後，緊急於14日舉辦家長說明會當面致歉，並於15日安排學生座談會，邀請專家協助評估後續志願選填，盡力降低事件對學生的影響。

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