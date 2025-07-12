「怪物來了」狼師幼兒園猥褻4童！最小受害者僅3歲　法官判8年

▲教保員陳羿翰猥褻4童，一審遭判8年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北市民生社區幼兒園爆出3名教保員虐童案，其中男教保員陳羿翰被查出先後在2幼兒園內猥褻4童，最小受害人年僅3歲。日前審判出爐，台北地院依陳犯4個對未滿14歲之男女犯強制猥褻罪，各處3年6月徒刑。應執行8年有期徒刑。可上訴。

據了解，2023年6至7月間，在台北市某幼兒園的班級老師請產假，陳羿翰以代理教保員的身分前往任職，就在某天中午午餐前，陳羿翰在班級工作櫃前，以檢查身體之名，脫下年僅3至4歲的幼童褲子撫摸下體。

2024年3月1日至8月中旬，陳羿翰換到另家幼兒園任職時，無故徒手伸進4歲幼童的裙子與褲子裡撫摸，另外趁班級在遊戲室內上課時，將遊戲室的燈關掉，並對幼童稱「怪物來了」，幼童們趴在地板上後，陳羿翰找機會靠近幼童，伸進年僅4至5歲的幼童褲子內撫摸下體；再以幫忙擦乳液的機會，撫摸另名幼童生殖器。直到家長察覺有異報警，檢察官依法在9月將陳羿翰聲押獲准，依5個對未滿14歲之兒童為強制猥褻罪嫌起訴。

陳羿翰被逮後否認犯行，辯稱他就算碰觸到幼童身體私密部位，也是基於教養照顧幼童所需。然而受害幼童們指證歷歷，表示「大家都有被他檢查過；男生被檢查雞雞，女生被檢查屁股」、「隱私處叫寶貝，別人不能碰，但陳羿翰碰了我的寶貝，還用手機拍」、「尿尿的地方受傷了…因為羿翰老師用手戳我」，甚至有幼童表示陳羿翰很兇，會處罰他們做波比跳、上下椅子、起立蹲下，還威脅幼童是「一隻要進烤箱的烤雞」，以遊戲方式說要全身上油，趁機擦到隱私處。

法官檢視相關監視器畫面、眾人證詞後，判定陳為滿足一己性慾，對4童猥褻，導致4童和家長們身心受創嚴重，至今無法回復，審酌陳犯後又無悔意等情，依他犯4個對對未滿14歲之男女犯強制猥褻罪，合併處8年徒刑。可上訴。

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