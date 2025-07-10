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社會 社會焦點 保障人權

被當拖把凌虐！3歲女童哭：媽媽妳會保護我嗎？　教育局說話了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區一所貴族幼兒園驚爆虐待，教保員不僅猛拉3歲女童的手臂，把他當拖把在教室地板上拖行，還故意抽走孩子的椅子，讓他當場屁股著地重摔，甚至拉住孩子的衣服將他「蓋布袋」。家長發現孩子最近詭異哭鬧，調閱幼兒園監視器，這才發現教保員的惡行。教育局表示，若查證屬實，不當管教最高可罰60萬元、解聘禁教終身。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲3歲女童半夜哭鬧，媽媽調閱幼兒園監視器，發現孩子、同學都被老師不當拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

受虐女童的母親表示，3歲大的女兒本來很愛上學，但是這幾個月來半夜都會做惡夢哭鬧，很反常的堅持不要上學，甚至跟她說要上學還會崩潰，她覺得不對勁，調閱幼兒園監視器，熬夜看了許多畫面，才發現女兒遭到虐待。

女童母親痛指，女兒有一次被老師拖行，她覺得很奇怪，女兒並沒有做什麼事情，老師就把小朋友扯來扯去。女兒甚至因此產生恐懼，家人靠近她時，她會先說：「不要碰我！不要碰我！」然後趕快跑走，她對此感到困惑，後來想到這可能孩子的反射行為。

「媽媽妳會保護我嗎？」女童母親哽咽地說，孩子偶爾還會突然抱住她或阿嬤的大腿這樣問她，這樣的狀況在最近2、3個月特別明顯，不僅孩子恐懼，家長也非常氣憤，「為什麼孩子送去那邊要承受那麼多壓力，甚至我們問她的時候，孩子還說會『不要講了』，好像是被下什麼封口令。」

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有男童突然被老師用衣服「蓋布袋」。（圖／記者許宥孺翻攝）

女童母親表示，不只她的女兒受虐，發現其他孩子也被老師拉扯、拖行，還有其他男童被老師用衣服「蓋布袋」，看到那個畫面覺得這是很脫序的行為，不應該發生在孩子身上，小朋友每天在那邊應該都過得蠻辛苦，已決定要幫孩子轉學換新環境。

高雄市教育局對此表示，市府第一時間啟動調查，若查證屬實，涉案人將面臨最高新臺幣60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園；園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，市府重申，對於不當管教行為零容忍。

教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案蔡姓教保員進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼教保員突然將椅子抽開，男童屁股著地重摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼教保員拉扯男童手臂，男童被當成拖把拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

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