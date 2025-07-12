逼吃屎喝尿！台版N號房3共犯拍少女性影像　想交保被法院打臉

▲逼少女吃屎喝尿！台版N號房主謀等人延押。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者劉人豪／台中報導

台中地檢署偵破「台版N號房」案件，查出潘姓主嫌及自稱「台蘿教主」的陳姓共犯等6人，誘騙未成年少女拍攝猥褻影像在網路兜售盈利；潘男一審被判刑6年，案件還在上訴當中，近日潘以案件曝光後，他已經「社會性死亡」為由聲請交保，但遭台中高分院駁回。高等法院台中分院近日裁定，他與自稱「台蘿教主」的陳男、劉男，自7月7日起再延長羈押2個月。

檢方調查，潘等6人自2021年起仿效「韓國N號房」事件，在IG上鎖定未成年少女，佯稱拍照就可以賺錢、送iPhone，或是以高薪吸引少女擔任模特兒，要求做出各種猥褻動作、拍下裸照上傳至潘男等人在社群軟體Telegram創設的「SCP」社群，並在網路社群兜售相關不雅影像，短短3個月就狂賺800萬黑心錢。

檢方查出，陳自詡為「台蘿教主」，若未成年少女不從他的命令拍攝裸照，就恐嚇對方要將裸照外流，然後再逼迫對方拍攝吃屎、喝尿等變態影片，檢方清查發現，共有86名未成年少女受害，年紀最小的僅9歲，最大的才17歲，許多少女受不了精神壓力，出現自殘行為。

台中地院審理後，判陳男有期徒刑12年、劉男有期徒刑10年、李男有期徒刑8年6月、潘男有期徒刑6年、張男有期徒刑3年，蘇男有期徒刑1年5月，緩刑4年。

潘男主張，他在一審時對知悉的事情已全數坦誠相告，也提供手機、密碼讓辦案人員使用，案件的相關證人也都作證完畢；他也說，案發前他擔任遊戲公司負責人，在被逮當天是在公司工作到一半就被拘提，過程中他都配合檢警，沒有反抗、掙脫。

潘男說，本案經過媒體報導，他的姓名、經營公司、住居所都被公開在網路上，可以說是已「社會性死亡」，朋友圈沒人可以幫他逃亡，且他也無任何組織資源、管道逃亡，顯示他無逃亡之虞，請求以適當金額或併以定期向派出所報到、限制出境出海等方式，讓他具保但遭台中高分院駁回。

3人延長羈押期間即將屆滿，台中高分院認為，3人確有逃亡之虞，3人分別以母親生病請求具保；服刑前返家陪伴、照顧子女，法院指出非屬延長羈押考量事項，裁定從7月27日起延長羈押2個月，可抗告。