高雄阿北出事了！酒後騎車撞進輕軌　「倒地不會動」嚇壞路人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區昨(5)日晚間發生一起車禍，一名67歲李姓男子騎乘微型電動二輪車，突然闖入輕軌範圍內，並撞上灑水圓桶後自摔。警方獲報到場時，發現李男驗出微量酒精反應，全案依公共危險罪移送偵辦，因過失毀損公眾運輸工具，可處2年以下有期徒刑或20萬元以下罰金。

▲▼阿北酒駕撞進輕軌範圍，撞上灑水設施後自摔。（圖／記者許宥孺翻攝）



事故發生在4日深夜11點，警消獲報，鼓山區蓬萊路、七賢三路口發生車禍。救護人員到場時，發現一名男騎士倒臥在輕軌草皮上，手部有輕微擦傷，將他送醫包紮。

警方調查，當時67歲李姓男子騎乘電動機車，由七賢三路北向南行駛時，突然闖入輕軌範圍內，擦撞輕軌灑水圓筒後，一頭栽進輕軌軌道。有路過民眾聽聞聲響，發現男騎士倒臥在輕軌草皮上一動也不動，嚇得趕緊上前幫忙。

▲▼阿北倒地後一動也不動，把路過民眾嚇壞（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，所幸事故未影響輕軌運行，不過李姓男子接受酒測後，呼氣酒精值驗出0.1毫克，雖未超過酒測標準，但李男酒後駕駛交通工具且肇事為事實，將依《刑法》第184條第3項，過失妨害舟車行駛安全罪最高可處2年有期徒刑或20萬元罰金，以及同法第185-3條公共危險罪，將李男移送高雄地檢署偵辦。