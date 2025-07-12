不包紅包會沒朋友？過來人曝現實面　網爆共鳴：我認同

▲新人結婚，紅包包多少常成為話題。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

參加婚禮，紅包會包多少錢？近日作家黃大米在臉書上分享，以前年輕時，都不好意思不參加婚禮、不包紅包，但等到年紀大了，才知道有沒有包紅包根本不是重點，只要自己夠強大，無論是否包過紅包，對方都會想辦法接近。貼文曝光後，引起討論。

黃大米在臉書粉專上發文透露，年輕的時候，她都會不好意思不參加別人婚禮，也會不好意思不包紅包，但現在年紀大了才意識到，重要的根本不是有沒有包紅包，因為若有一天，自己發展不好了，就算過去有包紅包，對方仍然不會理睬；相對的，若自己有天很有影響力、很強大，即便過去不曾包紅包，對方同樣會笑著、努力的接近。

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因此黃大米認為，如果有些紅包根本不想包，那真的就不用包了，或者最多就是和其他人合包，意思到了即可，否則那些不想包的紅包，未來都可能讓自己後悔。她最後也說，用紅包買的人脈保險，大多不保險。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「富在深山有遠親，窮在路邊無人問（貧居鬧市無人問，富在深山有遠親）」、「同感+1」、「當你是個角時，大家都會靠過來；當你是個屁時，大家都會閃開」、「講得好！我認同！ 每次我包紅包，常常心不甘、情不願！明明班上同學根本就不熟」、「廉價的友情不用維繫，需要維繫的友情不用錢來持續」。

也有網友說，「包紅包對我來說，就是當時那個時空，我對那個人的一點心意，跟培養人脈沒關係」、「紅包是真誠的給對方祝福，應該是不求回報的，想後面那麼多何必，那樣的祝福也不純粹了」。