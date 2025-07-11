對鄰居幼女強制猥褻！囂張淫男竟辯：男性本能激發...下場出爐

▲桃園市陳姓男子去年11月晚間見鄰居幼女騙入房間內在床鋪、廁所及牆角等處，徒手撫摸少女乳頭及下體等處強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年11月間在大園區租屋處，見鄰居幼女誘騙至其房間內分別在床鋪、廁所及牆角等處，以違反少女意願下徒手撫摸少女乳頭及下體等處強制猥褻得逞，少女事後向家人哭訴才揭露陳男惡行；桃園地院審理時，陳男坦承犯行但辯稱「犯下本案是男性本能激發」，法官認為被告未有悔改之心，審結對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

檢警調查，已離異的陳姓男子在大園區某處租屋獨居，與少女為上下樓層鄰居關係，陳男明知少女未滿14歲，竟於去年11月23日晚間9時許租屋處偶見鄰居少女，誘騙進入其房間內，隨即在床鋪、廁所及牆角等處，違反少女意願下，徒手撫摸其乳頭及下體等處，對其強制猥褻行為得逞。少女受辱後未久告知家人遭樓上鄰居陳男強制猥褻等惡行，家人一怒到醫院驗傷並報警提告；桃檢偵結依妨害性自主罪案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告在法院準備程序庭及審理過程時均坦承犯行不諱，與證人即少女於偵訊及院方審理、證人之證述大致相符，法官根據檢警提供性侵害犯罪事件通報表、桃園市性侵害案件訪視紀錄表、現場照片17張、監視器影像截圖與醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，確認被告犯行明確。

法官審酌，被告為滿足一己之性慾，利用少女年幼，欠缺完全之性自主判斷能力下，對其強制猥褻行為，嚴重影響其身心健全發展，法官查出，被告於本案之前於2010年間即因加重強制性交案件，遭法院判處有期徒刑10年確定，但被告仍不思悔改，利用與少女偶遇接觸機會而為本案犯行，甚至在院審過程時辯稱「我覺得我會犯下本案是男性本能激發，男人好像都會對女孩子比較衝動一點」等語，足認被告有其特殊惡性，考量被告迄今未與少女及家人達成調解、和解或賠償損害，法官審結被告犯對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。

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