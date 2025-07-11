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柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

▲▼國民黨團召開 刑法100條復辟 大惡罷大抓捕 記者會 立委吳宗憲 林沛祥 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「刑法100條復辟 大惡罷大抓捕」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前在廣播節目聲稱，在7月26日大惡罷結束後，會繼續追究國民黨立委的刑責，用《刑法》第100條會伺候藍委。國民黨團今(11)召開記者會憂心表示，柯建銘過去多次精準預測罷免連署案審查時間、罷免投票時間等，這次又預告「《刑法》第100條會伺候你」，一定會是接下來的重頭戲。

藍委吳宗憲表示，柯建銘不僅說到要用《刑法》第100條對付在野黨，還包括祭出《國安法》和《反滲透法》殲滅在野黨。吳宗憲要問，台灣今天到底是怎麼了？當年認為國民黨獨裁，起身對抗的民進黨，怎會今天走回黨國不分、黨國一體的時代？除了獨步全球發動大惡霸之外，還要繼續搞司法鬥爭，企圖利用司法抓捕在野黨？

吳宗憲說，當年還是高中生、大學生時，參加過許多場社會運動，包括野百合運動、「廢除《刑法》100」運動，為了言論自由讓台灣走向正常化的民主國家，積極地走上街頭，最後也讓《刑法》第100條中關於思想犯的條文刪除。但萬萬沒想到，30多年後的今天，民進黨的立院總召高調宣布，要用《刑法》第100條對付在野黨立委，這是何等荒謬。

吳宗憲認為，柯建銘過去多次精準預測罷免連署案審查時間、罷免投票時間、國會改革大法官裁判內容、大法官何時會宣告判決，以及賴清德總統「大進場」時間，這次又預告「《刑法》第100條會伺候你」，一定會是接下來的重頭戲。吳宗憲不解，為何台灣今天要走到這個地步？運用司法手段進行大搜索、大羈押？

▲▼國民黨團召開 刑法100條復辟 大惡罷大抓捕 記者會 立委吳宗憲 林沛祥 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長林沛祥表示，網路上有一句說，「對抗威權、成為威權、超越威權」，這個網路諷刺笑話，已經真實地發生在我們周邊。在美國，只要高喊「讓美國再度偉大」，什麼事都可以做。在台灣，只要高喊「抗中保台」，什麼事也可以去做，暗則唯「德」是從呢？若不信「賴」，就會變缺「德」的雜質？

林沛祥沉痛質疑，什麼時候身為亞洲第一個民主共和國，淪落至此？什麼時候讓台灣從有充分言論自由的國度，變成國會議員不能監督政府，民眾不能隨意發聲；民進黨小編可以支持南韓戒嚴，卻容不下網友製作梗圖嘲諷執政黨的司法，遭到搜捕、羈押成為人生的悲劇。

林沛祥表示，當柯建銘說出《刑法》第100條，等於是處罰思想犯復辟，台灣將走回帝制時代，不能講，更不能想。台灣僅在短短一年半時間，將數十年建立起來的民主成果破壞殆盡。林沛祥呼籲、提醒國人，「因為你們的默許，才縱容執政黨準備獨裁、超越威權，最後得逞。」請國人團結起來，為自己的民主自由一同捍衛。
 

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