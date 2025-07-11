不斷更新／暴雨還沒停！15地區、21校「今停班課」　懶人包一次看

▲颱風丹娜絲雖已遠離，但中南部地區大雨釀災未停。圖為基隆環保局派重機具南下支援嘉義災後家園重建。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者閔文昱／台北報導
受到低壓帶與西南風持續影響，台灣中南部地區近日遭遇猛烈暴雨襲擊，災情不斷擴大。根據中央氣象署最新預報，今（11日）白天雨區將從南部擴展至中部地區，西半部不定時出現短暫陣雨或雷雨。因應豪雨威脅，全台多地停班停課，《ETtoday新聞雲》也整理今天停班課最新情況，供讀者一次掌握。
南投縣
明潭國民中學：照常上班、停止上課
竹山鎮鯉魚國民小學：停止上班、停止上課
▲南投暴雨淹水。（圖／記者高堂堯攝）
嘉義縣
朴子鎮松梅國民小學：停止上班、停止上課
梅山鄉仁和國民小學（含太和分校）：停止上班、停止上課
布袋鎮布新國民小學：照常上班、停止上課
布袋鎮貴林國民小學：照常上班、停止上課
布袋鎮新塭國民小學：照常上班、停止上課
立六嘉國民中學：照常上班、停止上課
立水上國民中學：照常上班、停止上課
立民和國民中學：照常上班、停止上課
立竹崎高級中學：照常上班、停止上課
立忠和國民中學：照常上班、停止上課
立東榮國民中學：照常上班、停止上課
立鹿草國民中學：照常上班、停止上課
立過溝國民中學：照常上班、停止上課
東石鄉三江國民小學：照常上班、停止上課
東石鄉塭港國民小學：照常上班、停止上課
梅山鄉太平國民小學：照常上班、停止上課
梅山鄉太興國民小學：照常上班、停止上課
義竹鄉義竹國民小學：照常上班、停止上課
義竹鄉過路國民小學：照常上班、停止上課
▲高雄山區紫爆級超大豪雨，溪水暴漲漫路面。（圖／記者賴文萱翻攝）
高雄市
六龜區：停止上班、停止上課
甲仙區：停止上班、停止上課
杉林區：停止上班、停止上課
那瑪夏區：停止上班、停止上課
茂林區：停止上班、停止上課
桃源區：停止上班、停止上課
屏東縣
滿州鄉：停止上班、停止上課
三地門鄉：停止上班、停止上課
霧臺鄉：停止上班、停止上課
瑪家鄉：停止上班、停止上課
泰武鄉：停止上班、停止上課
來義鄉：停止上班、停止上課
春日鄉：停止上班、停止上課
獅子鄉：停止上班、停止上課
牡丹鄉：停止上班、停止上課
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