小姊妹遭沖走「遺體仍緊牽著手」　德州世紀洪災已釀121死





▲13歲的布蕾兒和11歲的布魯克，遺體尋獲時依然緊牽著手。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國德州中部暴雨成災，截至10日累計至少121死，還有161人下落不明。其中一對小姊妹被尋獲時，遺體雙手「緊緊牽在一起」，就連搜救人員也忍不住鼻酸。

《紐約郵報》等外媒報導，13歲的布蕾兒（Blair Harber）與11歲的布魯克（Brooke Harber）參加家族旅行時，不幸遇上洪災而罹難。除了姊妹倆，她們的祖父母也下落不明。

當天凌晨3時30分左右，急流沖毀了姊妹倆與祖父母麥克及夏琳（Mike和Charlene Harber）下榻的小木屋。當時，雨聲已經大到幾乎聽不見湍流湧入的聲音。

▲姊妹倆的祖父母依然下落不明。（圖／翻攝臉書）



住在另一間小木屋的女童父母RJ和安妮（RJ and Annie Harber）驚醒後，不僅打破窗戶，還跟鄰居借橡皮艇，拚命試圖搶救家人，但由於水流太過湍急，他們就連自己都快要被沖走，最終與另外5名鄰居一同被救起。

經過12小時搜救，救援人員在距離事發地點15英里（約24公里）外，尋獲姊妹遺體。根據他們的描述，「她們的手緊緊牽在一起。」小女兒在洪水來襲之際，傳訊息給父母表示「我愛你們」，也成為最後遺言。

到處是屍體！德州洪災已釀82死 「小河瞬間淹成汪洋」畫面曝光

27名女童「睡夢中被沖走」！夏令營床墊四散 小木屋炸滿爛泥