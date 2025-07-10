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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲海外台人返鄉投票　蘇巧慧赴美宣講：大罷免恢復國會秩序

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會，呼籲海外台人返鄉投罷免同意票。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委蘇巧慧剛結束為期10日的「深化民主之旅」，她在訪美期間也向身處美國、關心台灣的國人朋友報告近期國內的政治時事。此外，首波罷免投票日落在本月26日，她也呼籲海外台人除了站出來為台灣發聲，也要返鄉投下「同意罷免票」，恢復台灣國會秩序、維護台灣競爭力。

蘇巧慧6月30日至7月8日前往美國訪問，除拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson），與參、眾議院，華府重要智庫單位、學界與僑界代表，她同時受邀至「美東台灣人夏令會」及「美三區台灣人夏令會」宣講，向身處美國、關心台灣的國人朋友報告近期國內的政治時事。

蘇巧慧表示，為期十日的深化民主之旅順利結束，她特別感謝這段時間所有鄉親好朋友的協助，及在美台人對台灣民主一直以來的貢獻與付出，不只從戒嚴時期開始聲援黨外人士，更持續努力讓國際社會看見台灣人追求民主與自由的決心。未來台灣將面對來自國內外的挑戰與困境，她呼籲海內外民眾團結一致，對抗極權的侵擾，守護台灣的民主與自由。

蘇巧慧指出，在海外的台灣人一直扮演推進台灣民主進程的關鍵力量，從戒嚴時期幫助遭國民黨政府列為「黑名單」、流亡海外的黨外人士，到去年「青鳥運動」中有錢出錢、有力出力的「課金阿公阿嬤」，在台灣民主化過程的每個重要階段裡，都可以看見台美人和海外鄉親參與的身影。

蘇巧慧提到，民進黨執政團隊從前總統蔡英文到總統賴清德，不只一步步將台灣打造為亞洲民主第一的國家，更強化台灣經濟實力，讓台灣走向世界，成為區域內重要的民主盟友，和國際科技供應鏈的關鍵節點。面對國內外的侵擾與威脅，台灣需要團結海內外所有的民主力量，共同守護台灣，保障得來不易的民主成果。

針對當前國內局勢，蘇巧慧強調，國民黨立委挾國會多數，摧毀憲政秩序、弱化台灣主權，已經激起海內外台灣人的怒火，在二階連署期間，便有許多台灣人在美國自發性成立連署站點，聲援公民團體發起的大罷免運動。

這次三階投票日期將至，蘇巧慧也觀察到，有許多民眾已經買好機票，準備返鄉投票，呼籲更多海外台人一起站出來，不只在各自的位置上繼續為台灣發聲，也要在7月26日回家投票，投下同意罷免票，恢復台灣國會秩序、維護台灣競爭力。

▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會，呼籲海外台人返鄉投罷免同意票。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧赴美參加台灣人夏令會。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

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